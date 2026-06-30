Αντιμέτωπη με μία από τις πιο έντονες περιόδους ξηρασίας των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ινδία, καθώς οι βροχοπτώσεις που συνοδεύουν τους μουσώνες καταγράφηκαν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας της χώρας, ο φετινός Ιούνιος ήταν ο ξηρότερος εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία και ο πέμπτος πιο άνυδρος από το 1901, όταν άρχισαν να τηρούνται σχετικά αρχεία.

Το έλλειμμα των βροχοπτώσεων, το οποίο προκλήθηκε από το καθυστερημένo πέρασμα των ετήσιων μουσώνων, επιβράδυνε την σπορά θερινών καλλιεργειών, όπως αυτές ρυζιού, αραβοσίτου, βαμβακιού και σόγιας.

Επίσης διατήρησε ασυνήθιστα ζεστά τμήματα των βόρειων πεδιάδων, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 42 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Στην Ινδία έπεσαν 99,5 χιλιοστά βροχής τον Ιούνιο σε σύγκριση με τα φυσιολογικά επίπεδα των 165,3 χιλιοστών για τον μήνα αυτόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας, καθώς οι μουσώνες έφτασαν στο νότιο κρατίδιο της Κεράλα τρεις ημέρες αργότερα και η πορεία τους προς τις δυτικές αγροτικές περιοχές σταμάτησε για περίπου δύο εβδομάδες.

Οι μουσώνες φέρνουν περίπου το 70% των ετήσιων βροχών με τις οποίες αναπληρώνονται οι υδάτινοι πόροι στην οικονομία αυτή των σχεδόν 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, στην οποία σχεδόν το ήμισυ της αγροτικής γης στερείται άρδευσης και της οποίας περίπου ο μισός πληθυσμός κερδίζει τα προς το ζην από τη γεωργία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.