Η Ελένη Καρακάση αναφέρθηκε στην αναδοχή ενός 8χρονου αγοριού από την Ελλάδα, αποκαλύπτοντας πως η διαδικασία αντιστοίχισης έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο η μετακομισή του στο σπίτι καθυστερεί λόγω των δυσκολιών προσαρμογής που αντιμετωπίζει το παιδί. Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της εμφάνισης στην εκπομπή «Το Πρωινό», η ηθοποιός εξήγησε ότι μαζί με τον σύζυγό της, Δημήτρη Τσινιδέλο, είναι έτοιμοι να υποδεχτούν το αγόρι εδώ και μήνες, όμως επέλεξαν να σεβαστούν τους δικούς του χρόνους.

Η ίδια περιέγραψε το σημείο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση:

«Είχα ξεκινήσει τις διαδικασίες. Τώρα πια είμαστε στη φάση που έχουμε ταιριάξει με ένα παιδάκι, από, αρκετό καιρό τώρα. Παιδάκι από την Ελλάδα. Eμείς ακολουθήσαμε τη διαδικασία την κρατική, όχι τη διακρατική. Tα παιδιά της αναδοχής είναι πολύ περισσότερα από τα παιδιά της υιοθεσίας. Και σχετικά γρήγορα, δηλαδή γύρω στα δύο χρόνια της αίτησής μας, μας ήρθε και νωρίτερα ακόμα, μπορώ να σου πω, το ταίριασμα με παιδάκι της αναδοχής».

Αναφορικά με την καθυστέρηση της εγκατάστασης του παιδιού στην οικογενειακή εστία, η Ελένη Καρακάση πρόσθεσε:

«Θα μπορούσε το παιδί να έχει έρθει στο σπίτι μας από τα Χριστούγεννα. Δηλαδή εμείς είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε το παιδί από τα Χριστούγεννα. Δυσκολεύεται όμως. Γιατί είναι αρκετά μεγάλο, είναι 8 χρονών. Περνάμε πολλή ώρα μαζί, δηλαδή από την ημέρα που ήρθαμε σε επαφή και γνωριστήκαμε, γιατί καταλάβαμε από νωρίς ότι δυσκολεύεται, για διάφορους δικούς του λόγους».

Η παράκαμψη του κρατικού πρωτοκόλλου

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η ηθοποιός, η νομοθεσία ορίζει ένα πολύ στενό χρονικό πλαίσιο για τη μεταφορά του παιδιού στους αναδόχους, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση αποφάσισαν να μην τηρήσουν αυστηρά, βάζοντας σε προτεραιότητα την ψυχολογική ετοιμότητα του 8χρονου.

Η Ελένη Καρακάση εξήγησε τη στάση που κρατούν:

«Ακολουθούμε τον ρυθμό του παιδιού. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο του κράτους, που λέει ότι το παιδί πρέπει στις 10 συναντήσεις, δηλαδή μέσα σε έναν μήνα να έρθει στο σπίτι σου. Αλλά πρέπει να πάμε και με τον ρυθμό του παιδιού, που για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περνάμε αρκετό καιρό μαζί. Δεν κοιμάται ακόμα στο σπίτι μας. Το πολεμάμε να μας εμπιστευτεί. Αυτό είναι το σημαντικό».

Όσον αφορά το συναισθηματικό φορτίο αυτής της περιόδου και τη δυναμική της σχέσης με τον σύζυγό της, η ίδια κατέληξε:

«Είναι σαν σκοτσέζικο ντους. Όπως σου το περιγράφω. Τη μια κλαις, την άλλη γελάς. Νομίζω ότι αυτό γίνεται όμως και με τα βιολογικά παιδιά, ίσως. Ευτυχώς με τον άντρα μου είμαστε ο ένας στήριγμα του άλλου. Αλλά φυσικά και μόνος σου να είσαι, την έχεις τη δύναμη, γιατί είναι πολλά ζευγάρια μονογονεϊκά που το κάνουν και κάνουν πολύ καλά, και ομόφυλα ζευγάρια».