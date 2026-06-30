Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος δημοσίευσε τη δική του καταγραφή με τους 15 μεγαλύτερους σεισμούς στην Ελλάδα, με αφορμή τον πρόσφατο διπλό σεισμό που σημειώθηκε στη Βενεζουέλα. Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσίασε τα μεγαλύτερα μεγέθη που έχουν εκτιμηθεί για τον ελληνικό χώρο, διευκρινίζοντας παράλληλα τη μεθοδολογία που ακολούθησε.

Πώς καταρτίστηκε η λίστα

Όπως εξηγεί, για τους σεισμούς που σημειώθηκαν από την αρχαιότητα έως και το 1899 αξιοποιήθηκαν γεωλογικά, ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία, ενώ για τα γεγονότα μετά το 1900 χρησιμοποιήθηκαν και ενόργανα δεδομένα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αξιολόγηση βασίζεται σε πολυετή επιστημονική έρευνα, καθώς και σε δικές του μελέτες και βιβλία, λαμβάνοντας υπόψη και τις εκτιμήσεις άλλων επιστημόνων.

Ο σεισμολόγος επισημαίνει ότι στη λίστα περιλαμβάνονται μόνο σεισμοί με εκτιμώμενο μέγεθος τουλάχιστον 7,2 Ρίχτερ, όσο δηλαδή και ο μικρότερος από τους δύο πρόσφατους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Παράλληλα, σημειώνει ότι ιδιαίτερα για τα ιστορικά γεγονότα υπάρχει περιθώριο σφάλματος στις εκτιμήσεις του μεγέθους, το οποίο μπορεί να φτάνει ή και να ξεπερνά τα ±0,3 Ρίχτερ.

Όπως διευκρινίζει ακόμη, η κατάταξη βασίζεται αποκλειστικά στο μέγεθος κάθε σεισμού και όχι στις καταστροφές που προκάλεσε. Για τον λόγο αυτό απουσιάζουν ορισμένοι ιδιαίτερα γνωστοί καταστροφικοί σεισμοί, όπως εκείνος της Χίου το 1881, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όπως ο σεισμός της Κεφαλονιάς το 1953, οι νεότερες επιστημονικές αναθεωρήσεις κατέληξαν σε εκτιμήσεις μικρότερες από τα 7,2 Ρίχτερ.

Ο ίδιος προσθέτει ότι τα μεγέθη που παραθέτει πιθανότατα αντιπροσωπεύουν τις μεγαλύτερες σεισμικές δυνατότητες των συγκεκριμένων περιοχών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη για το μέλλον απαιτεί πολύ περισσότερα επιστημονικά δεδομένα.

Οι 15 μεγαλύτεροι σεισμοί στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τη λίστα που δημοσιοποίησε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, οι ισχυρότεροι σεισμοί που έχουν καταγραφεί ή εκτιμηθεί στον ελληνικό χώρο είναι οι εξής: