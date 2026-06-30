Για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Κάμερον Τέιλορ κάνουν λόγο οι Ισπανοί και τονίζουν πως η Βαλένθια κάνει ό,τι μπορεί για να τον κρατήσει.

Τη Δευτέρα (29/6) έγινε γνωστό ότι η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει τον Χάιμε Πραντίγια και μία μέρα μετά στην Ισπανία υπάρχει μεταγραφικό σενάριο για ακόμη έναν παίκτη της Βαλένθια, τον Τάιλορ.

Ο 31χρονος γκαρντ φέρεται να αποτελεί στόχο του Παναθηναϊκού, με τους Ισπανούς να τονίζουν ότι οι «νυχτερίδες» θα ισοφαρίσουν την πρόταση στον παίκτη, με την ελπίδα να τον πείσουν έτσι να παραμείνει και να μην αποχωρήσει κι αυτός.

«Ο Κάμερον Τέιλορ και ο Χάιμε Πραντίγια έχουν ήδη στα χέρια τους προτάσεις ανανέωσης των συμβολαίων τους. Οι προσφορές είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, αντίστοιχα.

Η Βαλένθια είναι διατεθειμένη να καλύψει τις καθαρές αποδοχές που προσφέρουν οι δύο «κολοσσοί», ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα καταβάλει μεγαλύτερο μικτό μισθό και θα επιβαρυνθεί με υψηλότερο συνολικό κόστος από τους ανταγωνιστές της. Η τελική απόφαση ανήκει στους ίδιους τους παίκτες. Παράλληλα, η Βαλένθια αυξάνει το μπάτζετ της», αναφέρουν οι Ισπανοί δημοσιογράφοι.