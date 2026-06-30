Ο πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής, ορκίστηκε αξιωματικός στο Πολεμικό Ναυτικό, συνδυάζοντας τις πρόσφατες αγωνιστικές του επιτυχίες με μια ξεχωριστή θεσμική αναγνώριση. Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης και κάτοχος της τρίτης θέσης στο πρόσφατο Diamond League φόρεσε την επίσημη λευκή στολή του σώματος και μοιράστηκε τα σχετικά στιγμιότυπα με το κοινό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η τελετή και η δήλωση του αθλητή

Η διαδικασία της ορκωμοσίας είχε έντονο αθλητικό άρωμα, καθώς την τελετή διηύθυνε ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας και πρωταθλητής της πυγμαχίας, Διονύσης Ψυχογιός.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Εμμανουήλ Καραλής προχώρησε σε μια προσωπική δημοσίευση, αποτυπώνοντας τη σημασία της ημέρας για τον ίδιο.

Η ανταπόκριση των χρηστών στην ανάρτησή του ήταν άμεση, με πλήθος υποστηρικτών και φιλάθλων να προχωρούν σε σχόλια και ευχές για το νέο του status ως αξιωματικός του κράτους.