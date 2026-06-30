«Κανείς δεν μπορεί να δεχτεί 50 χρόνια κατοχής, 50 χρόνια “Αττίλα”, 50 χρόνια κατοχικών στρατευμάτων, 50 χρόνια διχασμού» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνάντηση του στη Βουλή με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Αννίτα Δημητρίου και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει περιθώριο για αδράνεια. Το Κυπριακό είναι ένα μείζον θέμα ασφάλειας και Ειρήνης στην περιοχή. Δεν είναι ένα τοπικό ζήτημα, είναι ένα μεγάλο θέμα συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών».

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε ότι η μόνη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού βρίσκεται στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως προβλέπεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, λέγοντας ότι «η στήριξη στον ΟΗΕ στις αποφάσεις του και η υποστήριξη του Διεθνούς Δικαίου δεν αφορά μόνο στη Γάζα ή στον Λίβανο, αφορά και στην Κύπρο, αφορά και στην Ελλάδα, χρειαζόμαστε σήμερα τις αποφάσεις του ΟΗΕ και το Διεθνές Δίκαιο».

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε και στην πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η οποία ως βάση έχει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί που διεκόπησαν στο Κραν Μοντανά το 2017.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης κάνοντας λόγο για «μια παθητική στάση δεδομένου συμμάχου» και τονίζοντας πως «η Ελλάδα οφείλει να αναλάβει έναν πιο πρωταγωνιστικό ρόλο, αξιοποιώντας και τη θέση της ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Αννίτα Δημητρίου, τόνισε ότι «το Κυπριακό δεν είναι απλά ένα τοπικό ζήτημα που αφορά την Κύπρο και την Ελλάδα, είναι ένα διεθνές ζήτημα, ένα ζήτημα εισβολής και κατοχής».

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή, διαμηνύοντας ότι χρειάζεται κοινή όδευση και προσεκτικές διπλωματικές πολιτικές κινήσεις.

Από τη πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη συνάντηση συμμετείχε επίσης η τομεάρχισσα Εξωτερικών Ρένα Δούρου και η υπεύθυνη στην ΠΓ για τον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών υποθέσεων, Ράνια Σβίγκου.