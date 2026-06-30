Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Γιάννης Αλαφούζος πήραν από 7 ψήφους στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου στη Stoiximan Super League και στις 15 Ιουλίου θα… στηθούν ξανά κάλπες.

Υπέρ του προέδρου του Ολυμπιακού, ο οποίος έθεσε υποψηφιότητα για την επανεκλογή του στη Λίγκα, ψήφισαν οι Βόλος, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος, ΟΦΗ, Καλαμάτα, Άρης και φυσικά οι «ερυθρόλευκοι».

Την υποψηφιότητα του προέδρου του Παναθηναϊκού, από την άλλη πλευρά, πλην των «πράσινων» στήριξαν και οι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Κηφισιά και Ηρακλής.

Έτσι, με την ΕΠΟ να ψηφίζει λευκό, είχαμε ισοπαλία 7-7 και για να αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος θα χρειαστούν νέες εκλογές, οι οποίες θα γίνουν στις 15 Ιουλίου.