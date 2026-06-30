Οι ιστορίες των ηρώων παίρνουν διαφορετικές κατευθύνσεις στο σημερινό επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Η γη της ελιάς», όμως μία εξέλιξη στη φυλακή επισκιάζει τα πάντα.

Απόψε στις 22:00:

Ο Κουράκος ειδοποιεί τον Στέφανο για τη σύλληψη του Μάρκου και του εξηγεί ότι κατάφερε να ανακτήσει μόνο 5.000 ευρώ από τα χρήματα που του δάνεισε η Βασιλική. Ο Μάρκος ζητάει να δει τον γιο του πριν οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές, σε μια ύστατη προσπάθεια να τα βρει μαζί του. Η Μαργαρίτα αποχαιρετάει την Αλεξάνδρα κι επιστρέφει στη Μάνη. Η Δάφνη κι ο Παυλής ενημερώνουν τον Μανώλη και την Ερωφίλη για την εγκυμοσύνη. Η Μυρτώ ζητάει από τον Παρασκευά να συγκατοικήσουν, αλλά εκείνος αρνείται. Η Κούλα δέχεται πρόταση από τον συνεργάτη της Ασπασίας να ανοίξουν ένα μαγαζί με τα προϊόντα της στην Αυστραλία κι αποφασίζει να ακολουθήσει τον Λεοντιάδη. Η Ισμήνη κι ο Μιχάλης συζητούν με τρίτους για το φιλί που αντάλλαξαν, αλλά δεν τολμούν να κάνουν το επόμενο βήμα. Η Αλεξάνδρα καμαρώνει για τη σχέση του Μανώλη με την Αμαλία και της κάνει ανοιχτή πρόταση να συνεργαστούν στο λατομείο και να μείνει στην Κρήτη για πάντα. Την ίδια ώρα, μια βαρυποινίτισσα τραυματίζει θανάσιμα τη Χριστιάνα στη φυλακή.

Δείτε το trailer: