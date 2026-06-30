Το μεγάλο φινάλε της ανατρεπτικής κωμικής σειράς «Γιατί ρε πατέρα;» έρχεται απόψε στις 22:30 με το τελευταίο ανατρεπτικό επεισόδιο!

Όσα θα δούμε απόψε στο τελευταίο επεισόδιο:

Το καλοστημένο σχέδιο του Τσατσάνη φτάνει στο τέλος του. Ο Μιχαήλος επιστρέφει τη Βιβή στο σπίτι του και συμφωνούν να ξεχάσουν μια για πάντα όσα έγιναν. Παράλληλα, ο Νίκος ορκίζεται στον Φώντα πως δεν θα χωριστούν ξανά ποτέ και το κομμωτήριο περνάει επίσημα στα χέρια της Αντιγόνης και της Χρυσώς. Μια πρόταση γάμου, μια επιστροφή από τη Σαντορίνη, μια εξομολόγηση δύο αδερφών που δε γνωρίστηκαν ποτέ και μια κατάθεση ψυχής ενός πατέρα θα δώσουν οριστικό φινάλε στην ιστορία…

Δείτε sneak preview:

Λίγο πριν τον γάμο του Μιχαήλου και της Βιβής οι αποκαλύψεις συνεχίζονται!

Δείτε το trailer: