Την πρόκριση για τον 2ο γύρο του Wimbledon πήρε η Μαρία Σάκκαρη νικώντας με 2-0 σετ την Κλάρα Τάουσον και περιμένει να δει ποια εκ των Ανχελίνα Καλίνινα ή Καμίλα Ραχίμοβα θα είναι η επόμενη αντίπαλός της.

Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο43 στην παγκόσμια κατάταξη, έκανε νωρίς στο πρώτο σετ break και μετέτρεψε το 1-1 σε 4-1, φτάνοντας τελικά στο 6-3.

Στο δεύτερο σετ η Τάουσον προηγήθηκε με 2-1, η Σάκκαρη όμως αντέδρασε σωστά και κάνοντας ξανά break βρέθηκε μπροστά με 4-2 και σφράγισε τη νίκη με το 6-3.

Έτσι, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πήρε την πρόκριση για τον 2ο γύρο του Wimbledon και περιμένει να δει αν θα αντιμετωπίσει την Καλίνινα από την Ουκρανία ή την Ραχίμοβα από το Ουζμπεκιστάν.

Τα σετ: 6-3, 6-3