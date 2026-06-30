Έντονες φήμες θέλουν την Τέιλορ Σουίφτ και τον Τράβις Κέλσι να ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας το Σαββατοκύριακο της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, στην καρδιά του Μανχάταν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ζευγάρι φέρεται να σχεδιάζει μια εντυπωσιακή τελετή στο Madison Square Garden, με την παρουσία εκατοντάδων ή ακόμη και χιλιάδων συγγενών, φίλων και καλεσμένων.

Μέχρι στιγμής, ούτε η τραγουδίστρια ούτε οι εκπρόσωποί της έχουν σχολιάσει τις πληροφορίες που κυκλοφορούν. Εκπρόσωπος της Σουίφτ δεν απάντησε ούτε σε σχετικό αίτημα του Business Insider, με αποτέλεσμα οι περισσότερες πληροφορίες να βασίζονται σε δημοσιεύματα και εκτιμήσεις. Ωστόσο, αρκετά στοιχεία δείχνουν ότι κάτι σημαντικό πρόκειται να συμβεί, καθώς έχουν ήδη κατατεθεί άδειες για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή γύρω από το Madison Square Garden.

Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενοικίαση του Madison Square Garden

Στις αρχές Ιουνίου, το Page Six μετέδωσε πρώτη ότι η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι σχεδιάζουν να παντρευτούν στο Madison Square Garden, έναν από τους πιο εμβληματικούς αθλητικούς και μουσικούς χώρους της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με το TMZ, περισσότεροι από 1.000 καλεσμένοι αναμένεται να παραστούν στην τελετή, ενώ το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι το ζευγάρι κατέβαλε εκατομμύρια δολάρια για να ενοικιάσει τον χώρο για περισσότερες από μία ημέρες. Το δημοσίευμα σημειώνει ακόμη ότι η περιουσία της Τέιλορ Σουίφτ έφτασε πρόσφατα τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ και η προσωπική περιουσία του Τράβις Κέλσι είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Στη συνέχεια, οι New York Times, επικαλούμενοι στέλεχος της βιομηχανίας του θεάματος, επιβεβαίωσαν ότι η Σουίφτ είχε ενοικιάσει το Madison Square Garden για την Πέμπτη 2 Ιουλίου και την Παρασκευή 3 Ιουλίου.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του Δημαρχείου της Νέας Υόρκης, Ντόρα Πέκετς, επιβεβαίωσε στο CBS News ότι έχει κατατεθεί αίτηση για το κλείσιμο των δρόμων γύρω από το Madison Square Garden από τις 2 έως τις 4 Ιουλίου.

Γιατί επιλέχθηκε το Σαββατοκύριακο της Ημέρας Ανεξαρτησίας

Η επιλογή του συγκεκριμένου τριημέρου δεν θεωρείται τυχαία, καθώς η Τέιλορ Σουίφτ έχει συνδέσει εδώ και χρόνια την Ημέρα Ανεξαρτησίας με μεγάλες συγκεντρώσεις φίλων και συγγενών στην έπαυλή της στο Ρόουντ Άιλαντ.

Το 2023, λίγο μετά τον χωρισμό της από τον Μάτι Χίλι, η τραγουδίστρια γιόρτασε την εθνική επέτειο μαζί με φίλους της, μεταξύ των οποίων οι αδελφές Χάιμ και η Σελένα Γκόμεζ. Δημοσίευσε φωτογραφίες από το πάρτι στις 7 Ιουλίου 2023, την πρώτη βραδιά της στάσης της περιοδείας «Eras Tour» στο Arrowhead Stadium, όπου ο Κέλσι θα έβλεπε για πρώτη φορά την Σουίφτ.

Στη λεζάντα της ανάρτησης είχε γράψει: «Χρόνια πολλά, έστω και καθυστερημένα, για την Ημέρα Ανεξαρτησίας από τα ανεξάρτητα κορίτσια της γειτονιάς σας. Τα λέμε απόψε, Κάνσας Σίτι».

Κρατήσεις ξενοδοχείων από παίκτες των Kansas City Chiefs

Οι New York Times, επικαλούμενοι πηγή με γνώση των κρατήσεων, αναφέρουν ότι αρκετοί παίκτες των Kansas City Chiefs έχουν ήδη κλείσει δωμάτια στο ξενοδοχείο Marriott Marquis στην Times Square για το ίδιο Σαββατοκύριακο.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι αστυνομικοί της Amtrak, οι οποίοι περιπολούν στον σταθμό Penn Station, ακριβώς κάτω από το Madison Square Garden, έχουν ενημερωθεί να αναμένουν γάμο της Τέιλορ Σουίφτ εκείνες τις ημέρες.

Στίβι Νικς και Τιμ ΜακΓκροου φέρεται να τραγουδήσουν στην τελετή

Πηγές του Rolling Stone υποστηρίζουν ότι η Στίβι Νικς θα δώσει το «παρών» στον φημολογούμενο γάμο, ενώ μία από αυτές αναφέρει πως έχει προγραμματιστεί και ζωντανή εμφάνισή της.

Η Τέιλορ Σουίφτ έχει χαρακτηρίσει πολλές φορές τη Στίβι Νικς ως μία από τις σημαντικότερες μουσικές επιρροές και συμβούλους της. Από την πλευρά της, η Νικς έχει επαινέσει επανειλημμένα τη στιχουργική της Σουίφτ και έγραψε το εισαγωγικό ποίημα για το άλμπουμ της «The Tortured Poets Department», που κυκλοφόρησε το 2024.

Την ίδια χρονιά, η Νικς δήλωσε στο Rolling Stone ότι στηρίζει τη σχέση της Σουίφτ με τον Κέλσι, λέγοντας: «Βρίσκεται σε μια πολύ καλή περίοδο της ζωής της και πιστεύω ότι έχει δίπλα της έναν καλό άνθρωπο. Ελπίζω να ερωτευτούν ακόμη περισσότερο και να ζήσουν ευτυχισμένοι. Εκείνος κάνει τη δική του δουλειά, εκείνη τη δική της και μετά ξαναβρίσκονται, παντρεύονται και κάνουν παιδιά, αν εκείνη το επιθυμεί. Αυτό εύχομαι για εκείνη».

Σύμφωνα με την Page Six, στην εκδήλωση αναμένεται να εμφανιστεί και ο Τιμ ΜακΓκροου, γεγονός που θα αποτελούσε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πριν από 20 χρόνια η Τέιλορ Σουίφτ κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι με τίτλο «Tim McGraw».

Πλήθος διάσημων προσώπων στη λίστα των πιθανών καλεσμένων

Εφόσον οι πληροφορίες για το Madison Square Garden επιβεβαιωθούν, ο χώρος μπορεί να φιλοξενήσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό καλεσμένων.

Μεταξύ των προσώπων που θεωρούνται πιθανό να παραστούν είναι οι Τζίτζι Χαντίντ, Άμπιγκεϊλ Άντερσον Μπεράρντ, Άσλεϊ Αβινιόνε, Λένα Ντάναμ, Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Χέιλι Γουίλιαμς, Εντ Σίραν, Μπένσον Μπουν, Σόμπρ, Σελένα Γκόμεζ και οι αδελφές Χάιμ.

Παράλληλα, πιθανή θεωρείται και η παρουσία των Μπλέικ Λάιβλι και Ράιαν Ρέινολντς, καθώς η Τέιλορ Σουίφτ είναι νονά των παιδιών τους. Στη λίστα των πιθανών καλεσμένων περιλαμβάνονται επίσης ο συμπαίκτης του Κέλσι στους Kansas City Chiefs, Πάτρικ Μαχόουμς, μαζί με τη σύζυγό του Μπρίτανι Μαχόουμς, ο στενός συνεργάτης και παραγωγός της Σουίφτ Τζακ Αντόνοφ, οι παραγωγοί Άαρον Ντέσνερ και Μαξ Μάρτιν, καθώς και τα μέλη της ομάδας της περιοδείας Eras Tour.

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ακόμη ότι στη λίστα θα μπορούσαν να βρεθούν ο γιος της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η οποία ενέπνευσε τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ της Σουίφτ, καθώς και οι ηθοποιοί Μαρίσκα Χάργκιτεϊ και Έλεν Πομπέο, οι χαρακτήρες των οποίων στην τηλεόραση έδωσαν τα ονόματά τους στις γάτες της τραγουδίστριας. Ως πιθανοί προσκεκλημένοι αναφέρονται επίσης οι Κέντρικ Λαμάρ, Άις Σπάις, Φίμπι Μπρίτζερς και Φλόρενς Γουέλτς.

«Έχω ακούσει ότι η Τέιλορ έχει προσκαλέσει τόσο πολύ κόσμο, ώστε η εκδήλωση θα είναι μεγαλύτερη ακόμη και από το Met Gala», δήλωσε χαρακτηριστικά στην Page Six άνθρωπος της βιομηχανίας του θεάματος.