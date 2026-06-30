Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Καρλ Ρινς καταδικάστηκε σε φυλάκιση άνω των δύο ετών για απάτη σε βάρος του Netflix, παρά το γεγονός ότι ο ηθοποιός Κιάνου Ριβς έγραψε επιστολή ζητώντας από τον δικαστή επιείκεια.

Ο Ρινς, 48 ετών, κρίθηκε ένοχος για απάτη μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών και ξέπλυμα χρήματος τον Δεκέμβριο του 2025, αφού φέρεται να σπατάλησε εκατομμύρια δολάρια που του δόθηκαν από το Netflix το 2018 για να γυρίσει μια σειρά 12 επεισοδίων με τίτλο White Horse, η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε Conquest.

Ο πρωταγωνιστής των ταινιών Matrix, Κιάνου Ριβς, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Ρινς στην ταινία φαντασίας 47 Ronin (2013), έγραψε επιστολή στον δικαστή τον περασμένο μήνα λέγοντας ότι, ενώ «δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες» της υπόθεσης, ελπίζει ότι η ποινή του «θα μπορούσε να μετριαστεί με μέτρα επιείκειας, καθώς και δικαιοσύνης». Ωστόσο χθες, ο Ρινς ανακάλυψε ότι καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2,5 ετών από τον Σεπτέμβριο.

Ο σκηνοθέτης δήλωσε στο δικαστήριο ότι οι πράξεις του τροφοδοτήθηκαν από προβλήματα ψυχικής υγείας. «Αυτή η διαδικασία με ανάγκασε να αντιμετωπίσω πράγματα που αφορούσαν την υγεία μου, την κρίση μου και τη ζωή μου» είπε ο Ρινς. Ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, παραδέχτηκε ότι «προκάλεσε πραγματική βλάβη» και εξήγησε: «Δεν κατάφερα να αναγνωρίσω τον κίνδυνο της κατάστασης στην οποία βρισκόμουν».

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Τζεντ Σ. Ράκοφ, δήλωσε ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας του Ρινς «μπορεί να εξηγούν ορισμένες από τις υπερβολές», αλλά δεν «μειώνουν το συμπέρασμα του δικαστηρίου ότι ήταν αποφασισμένος να πει ψέματα για να αποκομίσει σημαντικά χρήματα από το Netflix, να πει ψέματα για να το καλύψει». Καθώς ο Ράκοφ ανακοίνωνε την ποινή φυλάκισης, ο Ρινς έγραφε σε ένα χαρτί σε ένα τραπέζι μπροστά του.

Τον Μάρτιο του 2020, το Netflix έστειλε στον Ρινς 11 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Ωστόσο, ο Ρινς φέρεται να μετέφερε γρήγορα αυτά τα χρήματα σε προσωπικούς λογαριασμούς.

Μέσα σε δύο μήνες, ο σκηνοθέτης έχασε «το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων μέσω κερδοσκοπίας στο χρηματιστήριο» έχοντας κάνει «εξαιρετικά επικίνδυνες αγορές» σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, στα οποία είχε πρόσβαση συντάκτης της εφημερίδας The Independent.

Carl Rinsch was sentenced to 30 months in prison after defrauding Netflix out of roughly $11 million during production of the never-completed sci-fi series “White Horse”:



• Rinsch received half of the government’s recommended sentence after the judge considered evidence of his… pic.twitter.com/UO3ta96wJ1 — Variety (@Variety) June 29, 2026

Ο Ρινς δήλωσε στο Netflix ότι η παραγωγή του White Horse ήταν «καταπληκτική και προχωρούσε πολύ καλά». Στη συνέχεια, ο σκηνοθέτης διέθεσε τα υπόλοιπα χρήματα στην αγορά κρυπτονομισμάτων, κάτι που αποδείχθηκε μια κερδοφόρα κίνηση, με τον Ρινς τελικά να μεταφέρει τα κέρδη σε έναν προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ο σκηνοθέτης δαπάνησε αυτά τα χρήματα σε πέντε αυτοκίνητα, αντίκες και πολυτελή είδη σπιτιού.

Ένα χρόνο αργότερα, ;όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν κατάφερε να γυρίσει τίποτα περισσότερο από ένα τρέιλερ για το Netflix και η σειρά ακυρώθηκε.

Κόστισε στο Netflix συνολικά 55 εκατομμύρια δολάρια και κατά τη διάρκεια μιας διαιτητικής διαδικασίας που ακολούθησε, ο Ρινς ισχυρίστηκε ότι η υπηρεσία streaming του όφειλε 8,7 εκατομμύρια δολάρια και τα δικαιώματα για οποιοδήποτε υλικό γύρισε. Η απόφαση ήταν υπέρ του Netflix – και ο Ρινς διατάχθηκε να επιστρέψει 12 εκατομμύρια δολάρια κάτι που δεν έχει κάνει ακόμη.