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Με μεγάλες συγκινήσεις και σημαντικές εκπλήξεις ολοκληρώθηκαν οι πρώτες αναμετρήσεις της φάσης των «32» του Μουντιάλ, με τη Βραζιλία να παίρνει δύσκολη πρόκριση, ενώ Γερμανία και Ολλανδία αποχαιρέτησαν πρόωρα τη διοργάνωση.

Η «Σελεσάο» χρειάστηκε ένα γκολ του Γκαμπριέλ Μαρτινέλι στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων για να λυγίσει με 2-1 την αξιόμαχη Ιαπωνία και να συνεχίσει την πορεία της στο τουρνουά. Αντίθετα, η Παραγουάη πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της διοργάνωσης, αποκλείοντας τη Γερμανία με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, έπειτα από το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση.

Σπουδαία πρόκριση πανηγύρισε και το Μαρόκο, το οποίο ακολούθησε τον ίδιο δρόμο απέναντι στην Ολλανδία. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 μετά από 120 λεπτά αγώνα, όμως οι Μαροκινοί ήταν πιο ψύχραιμοι στα πέναλτι, επικρατώντας με 3-2 και παίρνοντας το εισιτήριο για τους «16».

Έπειτα από αυτά τα αποτελέσματα, οι πρώτες τέσσερις ομάδες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στη φάση των «16» είναι ο Καναδάς, η Βραζιλία, η Παραγουάη και το Μαρόκο. Οι Μαροκινοί θα αντιμετωπίσουν τον Καναδά στις 4 Ιουλίου στο Χιούστον, η Βραζιλία θα βρει απέναντί της τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία, ενώ η Παραγουάη θα περιμένει τον νικητή της αναμέτρησης Γαλλία – Σουηδία.