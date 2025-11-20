Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε τα ξημερώματα της Πέμπτης, μέσω του Truth Social, ότι προχώρησε στην υπογραφή νόμου που προβλέπει τη δημοσιοποίηση του υλικού από τον φάκελο του Τζέφρι Επστάιν, μια κίνηση την οποία είχε καθυστερήσει για μήνες.

«Μόλις υπέγραψα τον νόμο για τη δημοσιοποίηση του φακέλου Επστάιν!», ανέφερε, με όλη την πρόταση γραμμένη με κεφαλαία γράμματα, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτηση του, σχεδόν τετρακοσίων λέξεων, με την οποία κατηγόρησε δημοκρατικούς πως προσπαθούν να κρύψουν την «αλήθεια» για τον εκατομμυριούχο χρηματομεσίτη και σύμβουλο επενδύσεων που πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, προτού δικαστεί για σειρά κακουργημάτων σεξουαλικής φύσης με θύματα ιδίως ανήλικα κορίτσια.

Η υπόθεση Επστάιν – με τον οποίο διατηρούσε φιλική σχέση για χρόνια ο ακόμη τότε επιχειρηματίας Τραμπ – μετατράπηκε σε αγκάθι στο πλευρό του το τελευταίο διάστημα, μολονότι ήταν ο ίδιος που τροφοδοτούσε θεωρίες συνωμοσίας και υποσχόταν πολύκροτες αποκαλύψεις προεκλογικά.

Η υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του Παμ Μπόντι διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως το υλικό που σχετίζεται με την υπόθεση Επστάιν θα δοθεί στη δημοσιότητα εντός 30 ημερών, όπως προβλέπει ο νόμος, υποσχόμενη «μέγιστη διαφάνεια».

Πώς φτάσαμε ως εδώ;

Ο κ. Τραμπ πέρασε εβδομάδες καταγγέλλοντας τα αρχεία Επστάιν ως ένα Δημοκρατικό «hoax».

Οι δεσμοί του με τον χρηματιστή βρίσκονται εδώ και χρόνια υπό στενή διερεύνηση. Ο κ. Τραμπ έχει αρνηθεί πάντα οποιαδήποτε παρανομία.

Η αλλαγή στάσης του σχετικά με τη δημοσιοποίηση των αρχείων αποτέλεσε έκπληξη το Σαββατοκύριακο, όταν κάλεσε τους Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο να ψηφίσουν το λεγόμενο νομοσχέδιο Epstein Files και έδειξε ότι θα το υπογράψει.

«Λόγω αυτού του αιτήματος, οι ψήφοι ήταν σχεδόν ομόφωνες υπέρ της έγκρισης», είπε ο κ. Τραμπ στην ανάρτησή του αργά τη νύχτα, με την οποία ανακοίνωσε ότι υπέγραψε το νομοσχέδιο.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων πράγματι ψήφισε σχεδόν ομόφωνα υπέρ της δημοσιοποίησης του υλικού, με 427 ψήφους υπέρ και μία κατά.

Λίγο μετά την ψηφοφορία —η οποία έγινε δεκτή με χειροκροτήματα στην αίθουσα— η Γερουσία ανακοίνωσε ότι και εκείνη θα εγκρίνει το νομοσχέδιο.

Ο Τραμπ προσπαθεί να συνδέσει τους Δημοκρατικούς με τον Επστάιν

Η ανάρτηση του κ. Τραμπ αποκαλεί επανειλημμένα τον Επστάιν «Δημοκρατικό», επικαλούμενη τις παλαιότερες σχέσεις του με άτομα όπως ο Μπιλ Κλίντον.

Ο κ. Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει το υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει τις σχέσεις του Επστάιν με τον κ. Κλίντον, τον πρώην υπουργό Οικονομικών Λάρι Σάμερς, καθώς και τον Ρέιντ Χόφμαν, τον ιδρυτή του LinkedIn, ο οποίος είναι επίσης σημαντικός δωρητής των Δημοκρατικών.

Και οι τρεις άνδρες αναφέρονταν στα 20.000 σχετικά έγγραφα για τον Επστάιν που δημοσιεύτηκαν την περασμένη εβδομάδα από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής. Κανείς τους, ωστόσο, δεν έχει κατηγορηθεί για παρανομία στην υπόθεση.

Emails, φωτογραφίες και άλλα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες περιλαμβάνουν επίσης αναφορές στον κ. Τραμπ, στον πρώην Βρετανό πρεσβευτή στις ΗΠΑ λόρδο Μάντελσον (ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του), καθώς και στον πρώην Βρετανό πρίγκιπα Άντριου Μάουντμπάττεν-Γουίνδσορ, ο οποίος έχει δεχτεί πιέσεις από μέλη της επιτροπής να καταθέσει.

Όπως και ο κ. Τραμπ, οι δύο Βρετανοί έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία και έχουν εκφράσει τη λύπη τους για τη σχέση τους με τον Επστάιν.