Ανέβασε τους τόνους στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας τα μέλη του ΠΑΣΟΚ ότι δεν τη στήριξαν, όταν κατήγγειλε τον «Φραπέ», δηλαδή τον Γιώργο Ξυλούρη, που φέρεται να είπε ότι θα της κόψει το λαρύγγι.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε: «Λυπάμαι πάρα πολύ κ. Αποστολάκη που επιλέγετε να σύρεστε σε βεντέτα με κουμπαριές την ώρα που κάνει χατίρια το κόμμα σας στη Νέα Δημοκρατία και χθες αντί να συνταχθείτε με την αντιπολίτευση και να ζητήσετε τη σύλληψη του κακοποιού που ήταν εδώ μέσα και μας απειλούσε με την κάλυψη της Νέας Δημοκρατίας, εσείς δώσατε την ευκαιρία να μην είναι μόνο η ΝΔ που κάλυψε τον Ξυλούρη».

«Χθες κατήγγειλα ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός. Γιατί το να βγαίνει από εδώ μέσα μάρτυρας που έχει πιαστεί στις επισυνδέσεις, να λέει ότι θα ξεκ…, δηλαδή ότι θα βγάλει από τη μέση την Ευρωπαία εισαγγελέα που τον ερευνά και να λέει ότι επίσης αν σκότωνε τη συνεργάτιδα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως θα ήταν ελεύθερος και θα είχε βγάλει 50.000 ο δικηγόρος του -γιατί τα έχουν για φυστίκια, με 50.000 αγόρασαν Πόρσε στον γιο του- ο άνθρωπος αυτός, βγήκε από εδώ μέσα και είπε για μένα “θα τη σκοτώσω”, “θα της στρίψω το λαρύγγι”. Το κατήγγειλα και αρνηθήκατε να συμπράξετε για να συλληφθεί και να γίνει αυτόφωρη διαδικασία», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.