Προς διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται ο Γιώργος Λαμπράκης, καθώς ο γραμματέας της Κ.Π.Ε. του κόμματος, Ανδρέας Σπυρόπουλος, ζήτησε αναστολή της κομματικής του ιδιότητας.

Συγκεκριμένα, έστειλε επιστολή στην ΕΔΕΚΑΠ, μετά τον θόρυβο που ξέσπασε γύρω από το όνομα του.

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Λαμπράκης, λογιστής και γνωστό πρόσωπο στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης, ήταν ένας από τους 15 που συνελήφθησαν σήμερα από το «ελληνικό FBI», στο πλαίσιο της υπόθεσης για το μεγάλο σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε η ΕΡΤ.

Επίσης, είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη με πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχαν χρόνια να μιλήσουν.

Επίσης, η Φώφη Γεννηματά είχε διαγράψει τον Γιώργο Λαμπράκη στο παρελθόν, καθώς είχε κατέβει ως υποψήφιος στο Οικονομικό Επιμελητήριο με ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Τότε, σχολιάζοντας τη διαγραφή του, ο Γιώργος Λαμπράκης σε ανάρτηση στο Facebook, σημείωνε μεταξύ άλλων:

«Μετά από 18 χρόνια συνέπειας και αφοσίωσης στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, όταν εξαίφνης, πληροφορήθηκα από δημοσιεύματα ενώ βρισκόμουν στην εργασία μου, για την διαγραφή μου και μαζί με εμένα και άλλων τεσσάρων συντρόφων μου. 18 απαρέγκλιτα χρόνια κομματικής πειθαρχίας, δεν στάθηκαν ικανά να εμποδίσουν επιστολές, αποφάσεις, εισηγήσεις και δημοσιεύματα. Να σας πληροφορήσω ότι είμαι ακόμη υπερήφανα ΠΑΣΟΚ».