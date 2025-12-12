Τον Δήμο Βόλου καταγγέλλει η Φιλοζωική Ομάδα Βόλου για εκμετάλλευση και παθητική κακοποίηση του πόνι που βρίσκεται στη φάτνη του Αγίου Νικολάου, ενώ σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι υπάρχει και δεύτερο πόνι στη φάτνη στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, εκεί όπου λειτουργεί το λούνα παρκ.

Τα μέλη της φιλοζωικής αλλά και εθελοντές ζητούν να σταματήσει η έκθεση και επισημαίνουν ότι ο Δήμος Βόλου παραβιάζει τον νόμο.

Η ανακοίνωση της Φιλοζωικής Ομάδας Βόλου:

«Εκ’ μέρους του Δ.Σ, καθώς και των εθελοντών – μελών της Φιλοζωικής Ομάδας Βόλου (Φι.Ο.Β), καταγγέλλουμε την εκμετάλλευση καθώς και την παθητική κακοποίηση ζώου ,ράτσας Pony, από το Δήμο Βόλου.

Συγκεκριμένα η Δημοτική αρχή της πόλης μας εκτός του ότι τοποθέτησε άλογο pony στη φάτνη που βρίσκεται στον ιερό Μητροπολιτικό ναό, τοποθέτησε ακόμη ένα (αυτό των φωτογραφιών) εντός της πλατείας Ρήγα Φεραίου όπου λειτουργεί luna park για τον εορτασμό των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς, στο πλαίσιο του στολισμού της πόλης, όπου το παραπάνω ζώο εκτίθεται ως δημόσιο θέαμα σε αντίξοες συνθήκες….

Το ζώο έχει απομακρυνθεί από το φυσικό – οικείο περιβάλλον του, με αποτέλεσμα να είναι εγκλωβισμένο στην ξύλινη κατασκευή της φάτνης και έχει μεγάλο περιορισμό ως προς την φυσιολογική του κίνηση.

Ο μόνος λόγος που παραμένει εγκλωβισμένο είναι διότι χρησιμοποιείται ως “ατραξιόν” στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης, δηλαδή δημόσιο θέαμα.

Με δεδομένο ότι η παραπάνω ενέργειες του Δήμου Βόλου, παραβιάζουν τον νόμο 4830/2021 άρθρο 23, Παρ. 1 και άρθρο 24 Παρ. 1, ζητούμε:

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ – ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΖΩΟΥ (PONY) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΩΡΟ.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση και σεβασμό».

Τι δηλώνει ο Αχιλλέας Μπέος

Μετά τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, που έδειχναν το πόνι στη φάτνη του Αγίου Νικολάου με τα φωτορυθμικά να παίζουν χωρίς σταματημό, η Εισαγγελία Βόλου διέταξε προκαταρκτική ενώ η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών με έγγραφό της στην Εισαγγελία του Βόλου, την Αστυνομία, τον Δήμο Βόλου και τον Συνήγορο του Πολίτη, ζητεί να ληφθεί μέριμνα για άμεση απομάκρυνση του πόνι.

Χθες ο Αχ. Μπέος επιτέθηκε στο Υπουργείο κι έκανε λόγο για ψευτιά και υποκρισία. Ανέφερε ότι ο Δήμος Βόλου έχει φροντίσει να υπάρχει άνθρωπος που καθαρίζει τον χώρο, φροντίζει το ζωντανό αλλά και ότι υπάρχει και κτηνίατρος 24 ώρες το 24ωρο. «Αυτοί είναι ικανοί δηλαδή να πάνε να του πετάξουν και κάτι για να πάθει ζημιά το ζωντανό» υποστήριξε και δήλωσε ότι τα πόνι θα μείνουν ως έχουν, σύμφωνα με το magnesianews.