Ενώπιον του Τμήματος Εργατικών και περιουσιακών διαφορών του Πρωτοδικείου συζητήθηκε η αγωγή της Παρασκευής Τυχεροπούλου, βασικής συνεργάτου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την οποία ζητά την επανατοποθέτησή της σε θέση ευθύνης, αντίστοιχης με τις προηγούμενες που κατείχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζητά επίσης την καταβολή αποζημίωσης 8.000 ευρώ, ως αναδρομική καταβολή της μισθολογικής διαφοράς μετά την καθαίρεσή της από τη θέση της διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού.

Η κ. Τυχεροπούλου, που σήμερα απασχολείται στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού, διεκδικεί επιπλέον από τον Οργανισμό αποζημίωση για ηθική βλάβη, ύψους 50.000 ευρώ. Σύμφωνα με τη θέση της ενάγουσας, όπως διατυπώθηκε από τον δικηγόρο της, Αντώνη Βαγιάνο, η κ. Τυχεροπούλου «υπέστη βλαπτική μεταβολή στους όρους εργασίας της και μείωση αποδοχών της». Όπως είπε στην πρόεδρο ο δικηγόρος της υπαλλήλου, η εντολέας του δέχθηκε «λάσπη που έχει εκτοξευθεί από προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και από όλο το σύστημα εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Συμφώνα με την ενάγουσα, η καθαίρεσή της είναι εκδικητική, καταχρηστική και «καθοδηγούμενη απόφαση από ένα ολόκληρο σύστημα εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ». Στο δικαστήριο έγινε αναφορά σε συνομιλίες , που έχουν δημοσιοποιηθεί, από δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παράνομων επιδοτήσεων. Στις επίμαχες συνομιλίες φαίνεται να μιλά συγκεκριμένο πρόσωπο από την Κρήτη με τον τότε επικεφαλής του Οργανισμού, σχετικά με πειθαρχικά μέτρα σε βάρος της κ. Τυχεροπούλου.

Ως μάρτυρας της ενάγουσας κατέθεσε ο υπάλληλος του Οργανισμού, Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος ο οποίος είπε πως η κ. Τυχεροπούλου «στοχοποιήθηκε για τις δεκάδες υποθέσεις παράνομων αγροτικών ενισχύσεων που έστειλε στους εισαγγελείς, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Κατά τον μάρτυρα η απομάκρυνση της συναδέλφου του ήταν καθαρά «εκδικητική». Όπως είπε, δεν ισχύει σε καμία περίπτωση η επίσημη αιτιολογία της υπηρεσιακής ανεπάρκειας για την επίδικη απομάκρυνση από τη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων του Οργανισμού. Ο μάρτυρας αναφέρθηκε σε «κλίμα εκφοβισμού» εντός του Οργανισμού.

Από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε ο Χαράλαμπος Παναγόπουλος ο οποίος διαδέχθηκε την κ. Τυχεροπούλου στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Κατά τον μάρτυρα, η ενάγουσα παρέκαμπτε ελεγκτές και υπήρχαν παραιτήσεις, ενώ αναφέρθηκε σε σοβαρά λάθη που κατέληγαν σε πληρωμές εκατομμυρίων σε ακατάλληλα ΑΦΜ. «Αποτέλεσμα ήταν να τεθεί ο Οργανισμός, υπό επιτήρηση», τόνισε.

Ο κ. Παναγόπουλος είπε πως η κ. Τυχεροπούλου «έδιωχνε ελεγκτές που ανακάλυπταν τις δικές της αμέλειες, που δεν ήταν αμέλειες! Το 2023 ενέκρινε όλες τις πληρωμές του οργανισμού παρακάμπτοντας τους φυσικούς ελεγκτές. Μιλάμε για πληρωμές άνω των 200 εκατ. χωρίς έλεγχο. Αν είχε μείνει στη θέση της δεν θα τα είχαμε βρει» είπε ο διάδοχος της ενάγουσας στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο δικαστήριο κατέθεσε και η ίδια η ενάγουσα η οποία είπε ότι επιχειρήθηκε να της φορτώσουν όλα τα άσχημα στον οργανισμό.

Η κ. Τυχεροπούλου έχει προσφύγει στο Πρωτοδικείο για την υπόθεση και με αίτησή της με τη διαδικασία των ασφαλιστικών.