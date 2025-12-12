Η HELLENiQ ENERGY, ως Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, επιβεβαιώνει και φέτος τη σταθερή και διαχρονική της δέσμευση στη στήριξη των αθλητών με αναπηρία και στην προώθηση ενός αθλητισμού ανοιχτού σε όλους. Μέσα από μια σειρά δράσεων που αγκαλιάζουν τη νέα γενιά, η εταιρεία συμβάλλει ενεργά στην καλλιέργεια των αξιών της ισότητας, της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης.

5ο Παραολυμπιακό Πανόραμα – Θεσσαλονίκη

Η πιο πρόσφατη δράση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, στο Προπονητήριο Στίβου «Αναστασία Κελεσίδου». Περισσότεροι από 350 μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν βιωματικά τα παραολυμπιακά αθλήματα και να ακούσουν τις προσωπικές ιστορίες Ελλήνων αθλητών που εμπνέουν καθημερινά μέσα από τις υπερβάσεις τους.

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, υπογράμμισε τη σημασία της δράσης για τη νέα γενιά, αναφέροντας: «Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και τον Χρυσό Χορηγό της, HELLENiQ ENERGY, για την πρωτοβουλία και την άρτια διοργάνωση. Με τη δράση αυτή, αναδεικνύεται η αξία του Παραολυμπιακού αθλητισμού και προσφέρεται στα παιδιά η δυνατότητα να γνωρίσουν βιωματικά τις αρχές της ευγενούς άμιλλας, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Η συμβολή των διοργανωτών είναι καθοριστική για την ενίσχυση του Παραολυμπιακού Κινήματος στη χώρα μας και αξίζει την ευγνωμοσύνη όλων μας».

4ο Παραολυμπιακό Πανόραμα – Ασπρόπυργος

Με εξίσου μεγάλη επιτυχία είχε προηγηθεί το «4ο Παραολυμπιακό Πανόραμα» στο Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου, όπου πάνω από 400 μαθητές από σχολεία του Θριάσιου Πεδίου συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά και βιωματικά εργαστήρια. Οι μαθητές παρακολούθησαν επιδείξεις αθλημάτων και συνομίλησαν με Παραολυμπιονίκες, μαθαίνοντας από πρώτο χέρι για τη σημασία της θέλησης και της επιμονής.

Δίνοντας το παρών στην εκδήλωση, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, Ιωάννης Ηλίας, σημείωσε: «Φιλοξενήσαμε μια εξαιρετική εκδήλωση, που έδωσε σε μαθήτριες και μαθητές του Δήμου μας την ευκαιρία να γνωρίσουν Παραολυμπιακά αθλήματα και παραολυμπιονίκες, να συμμετάσχουν και να εμπνευστούν. Ο Δήμος Ασπροπύργου στηρίζει με συνέπεια κάθε δράση που προάγει τον Αθλητισμό, τον σεβασμό, την ισότητα και τη συμπερίληψη, ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Το Παραολυμπιακό Πανόραμα ανέδειξε το πραγματικό νόημα της δύναμης και της ανθρώπινης προσπάθειας και, για τον λόγο αυτό, εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους διοργανωτές και τους υποστηρικτές του.»

Μεγάλο Παραολυμπιακό Πανόραμα – Αθήνα

Οι φετινές δράσεις της HELLENiQ ENERGY για την προβολή του έργου της Επιτροπής, ξεκίνησαν τον περασμένο Απρίλιο, με το Μεγάλο Παραολυμπιακό Πανόραμα στην πλατεία Μοναστηρακίου, όπου χιλιάδες πολίτες και μαθητές παρακολούθησαν επιδείξεις αθλημάτων, γνώρισαν από κοντά τους Έλληνες Παραολυμπιονίκες και βίωσαν μια γιορτή του Αθλητισμού που ανέδειξε τη δύναμη της θέλησης και τη σημασία της συμπερίληψης.

Σχολιάζοντας συνολικά τις δράσεις του έτους, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, Γιώργος Καπελλάκης, τονίζει ότι «Το άνοιγμα που έχει κάνει η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή με το Παραολυμπιακό Πανόραμα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία, καθώς το έργο μας δε σταματά εντός των αγωνιστικών χώρων. Μαζί με την HELLENiQ ENERGY, συνεχίζουμε να εκπαιδεύουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων της πατρίδας μας να αλληλεπιδράσουν με τους αθλητές και τους Παραολυμπιονίκες μας και να μυηθούν στις αξίες του σεβασμού στη διαφορετικότητα και της συμπερίληψης, παίζοντας Παραολυμπιακά αθλήματα».

Μια σχέση στήριξης που εξελίσσεται

Η HELLENiQ ENERGY συνεργάζεται με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή από το 2018, ενώ από το 2021 αποτελεί Μέγα Χορηγό και πλέον Χρυσό Χορηγό για την επόμενη τετραετία. Η υποστήριξη αυτή αποτυπώνει μια βαθιά, συνεχή δέσμευση στην ανάπτυξη του Παραολυμπιακού κινήματος και στη διάδοση των αξιών του.

Η Διευθύντρια Εταιρικής Ευθύνης της εταιρείας, Γεωργία Λασανιάνου, επισημαίνει ότι «η μακροχρόνια συνεργασία μας με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να συνεισφέρουμε ουσιαστικά στην ανάπτυξη του αθλητισμού και να καλλιεργήσουμε τις αξίες της ισότητας και της ενσωμάτωσης. Αξίες, που αποτελούν όχημα για να χτίσουμε ένα μέλλον όπου κάθε προσπάθεια μπορεί να γίνει έμπνευση και κάθε όνειρο πραγματικότητα. Η δράση «Παραολυμπιακό Πανόραμα» προσαρμόστηκε ειδικά για μαθητές, θέλοντας να τους ενθαρρύνουμε να πιστέψουν ότι τα όρια υπάρχουν για να ξεπερνιούνται.»

Στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Ευθύνης, η HELLENiQ ENERGY συνεχίζει να στηρίζει δυναμικά το Παραολυμπιακό Κίνημα. Με πρωτοβουλίες που προωθούν το «ευ αγωνίζεσθαι» και ενισχύουν την κοινωνική ενσωμάτωση, η εταιρεία συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας όπου κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει και να εξελιχθεί.