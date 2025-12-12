Ως μία «εν δυνάμει θετική εξέλιξη» χαρακτήρισε την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Newsroom» της ΕΡΤnews. Ωστόσο, ανέφερε πως «αυτό δεν σημαίνει ότι είναι συγχωροχάρτι για μια αποτυχημένη οικονομική πολιτική, που φαίνεται πολύ καθαρά στο μεσοπρόθεσμο 2026-2029, το οποίο προβλέπει τεράστια μείωση δαπανών για υγεία, παιδεία, και μία σειρά άλλων σημαντικών κοινωνικών λειτουργιών του κράτους, αποδεικνύοντας παράλληλα ότι η ανάπτυξη την οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν εξωτερικά χρηματοδοτούμενη και μόλις τελειώνουν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, “παγώνει”. Βλέπουμε, μάλιστα, κάποια δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης να μην ξέρουμε αν τελικά θα απορροφηθούν ή όχι».



Σχολιάζοντας την αναφορά του εκπροσώπου της ΝΔ, Νίκου Ρωμανού, ότι «η εκλογή Πιερρακάκη σημαίνει ότι πλέον θα συνδιαμορφώνουμε την οικονομική πολιτική της Ευρώπης», ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως «με αυτήν την παραδοχή η κυβέρνηση δεν μπορεί πια για την ακρίβεια ή για την αποτυχία της να ρίχνει την ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να λέει ότι είναι διεθνή προβλήματα. Δεν θα μπορεί πια να κρύψει την αποτυχία της στον έλεγχο της ακρίβειας».



Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε ότι ο κ. Πιερρακάκης διαδέχεται στην προεδρία τον Ιρλανδό ομόλογό του, ο οποίος είχε διαδεχθεί τον αντίστοιχο Πορτογάλο, παραθέτοντας το κοινό στοιχείο αυτών των τριών χωρών, αλλά και την ειδοποιό διαφορά της χώρας μας από εκείνες: «Και οι τρεις χώρες βγήκαν μέσα από πολύ μεγάλες οικονομικές κρίσεις. Η Ιρλανδία, όμως, σημείωσε ρεκόρ ανάπτυξης, ενώ η Πορτογαλία πρόσφατα επανήλθε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο ΑΕΠ. Μόνο η Ελλάδα είναι κάτω από τον πήχη. Ενώ τα κοινά είναι οι κρίσεις που περάσανε, στα οικονομικά μεγέθη και τους κοινωνικούς δείκτες είμαστε ουραγοί, ενώ οι άλλοι έχουν κάνει σημαντικά βήματα. Μακάρι να ακολουθήσουμε και την πορεία αυτών των χωρών». Στη συνέχεια, ο κ. Τσουκαλάς κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει «αν η εκλογή του κ. Πιερρακάκη θα παίξει κάποιο ρόλο στις τιμές στο ράφι ή στη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων. Μακάρι να παίξει. Εμείς, όταν λέμε να ανταποκριθεί θετικά, εννοούμε να το δούμε και σε αλλαγή οικονομικής πολιτικής και της Ευρώπης. Να μην έχουμε μια οικονομική πολιτική τόσο στενή. Θα κριθεί στο τέλος της θητείας του».



«Τις κουμπαριές της Νέας Δημοκρατίας τις πληρώνουν ακριβά οι αγρότες», είπε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τα όσα διαδραματίστηκαν χθες στην Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς έκανε επίσης λόγο για «φαρσοκωμωδία που θύμιζε παρωδία νονού και μαφιόζικη ταινία», καθώς «ο κ. Ξυλούρης, ο οποίος έλεγε ότι θα έρθει με φορτηγό στοιχείων, ήρθε ξαφνικά ως Σιωπηλός Μάρτυρας κατά την Αγκάθα Κρίστι, δασκαλεμένος, προκλητικότατος απέναντι και στην κοινωνία και σε όσους ρωτούσαν, και στην ουσία υπέδειξε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που εν πολλοίς λειτουργούσαν ως συνήγοροι υπεράσπισης, να τον πάνε στον εισαγγελέα και να μη μιλήσει δημόσια».