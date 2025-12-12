«Οι μεταρρυθμίσεις είναι ο μόνος δρόμος για περισσότερη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, ώστε να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα της χώρας για νέες και καλύτερες δουλειές, για καλύτερα εισοδήματα», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την ομιλία του σήμερα στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

«Ορισμένοι», πρόσθεσε, «ισχυρίζονται πως η κυβέρνηση πάσχει δήθεν από μεταρρυθμιστική κόπωση. Η πραγματικότητα είναι ότι η μεταρρυθμιστική προσπάθεια συνεχίζεται και τους επόμενους μήνες» και ανέφερε ενδεικτικά:

• Δύο διυπουργικές πρωτοβουλίες για κράτος πιο φιλικό στους πολίτες, που συντονίζει ο ίδιος προσωπικά. Η μία αφορά την καθημερινότητα και την αντιμετώπιση «ιστοριών καθημερινής τρέλας» από το βαθύ κράτος. Η δεύτερη την απλοποίηση πολλαπλών διαδικασιών του δημοσίου, στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΙΤΟΣ.

• Την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και των ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τη βιομηχανία, τον τουρισμό και τις ΑΠΕ. • Την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, με νέους Κώδικες και ψηφιακά εργαλεία, ώστε ο χρόνος έκδοσης αποφάσεων να μειωθεί στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Ένα θετικό μήνυμα για τους επενδυτές και τους πολίτες».

• Την προώθηση νομοσχεδίου για μια πιο ολιστική διαχείριση των υδάτων, με σεβασμό στο δημόσιο χαρακτήρα των εταιρειών ύδρευσης, αλλά και με πρόνοιες ευελιξίας και γρηγορότερης εκτέλεσης των έργων που χρειάζονται για την αποφυγή της λειψυδρίας.

• Την πραγματοποίηση του διαλόγου για την εφαρμογή του σχεδίου για το νέο Λύκειο και την καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου.

«Παράλληλα», τόνισε, «θα συνεχίσει να εξελίσσεται το πρώτο εξάμηνο του 2026 η μεταρρύθμιση στο σύστημα καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων και η μετάβαση σε ένα νέο, απολύτως δίκαιο σύστημα, που θα βασίζεται σε ψηφιακά χαρακτηριστικά και ακριβείς πληροφορίες. Για τη μετάβαση αυτή, το αρμόδιο Υπουργείο είναι πάντοτε ανοικτό στις προτάσεις, τις παροτρύνσεις και τις υποδείξεις όλων μας. Είμαι βέβαιος πως είμαστε όλοι δεσμευμένοι στην προσπάθεια να αφήσουμε πίσω την παθογένεια των τελευταίων 45 ετών στον εν λόγω τομέα και να προχωρήσουμε και εδώ με μεταρρυθμίσεις. Ένα μέλλον με θετική προοπτική για τη γεωργία πρέπει να βασίζεται, ανάμεσα στα άλλα, σε ένα σύστημα δίκαιης κατανομής των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μεταξύ των αγροτών».

Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε, εξάλλου, ότι μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα υπεγράφησαν σημαντικές συμφωνίες με την αμερικανική πλευρά στον τομέα της ενέργειας, υιοθετήθηκε η φορολογική μεταρρύθμιση, προωθούνται παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ένα πιο ευέλικτο και φιλικό σύστημα για τους πολίτες στις πολεοδομίες. Εγκρίθηκε, επίσης, η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων και το μισθολόγιο για τα Σώματα Ασφαλείας, ενώ ξεκίνησαν να λειτουργούν τα 4 πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό του 2026, τόνισε ότι χτίζει πάνω σε σειρά επιτευγμάτων των τελευταίων ετών και ενισχύει τη θετική προοπτική για την ελληνική οικονομία με ισχυρή ανάπτυξη, μειώσεις φόρων και παρεμβάσεις με κοινωνικό και εθνικό πρόσημο.

Στάθηκε στη φορολογική μεταρρύθμιση που συνιστά, όπως είπε, τη μεγαλύτερη παρέμβαση μείωσης φόρων τις τελευταίες δεκαετίες, τις παρεμβάσεις για στήριξη της μεσαίας τάξης, των οικογενειών και των νέων, την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος και την ενίσχυση της περιφέρειας. «Η παρέμβαση αυτή», είπε, «έγινε δυνατή διότι από τη μία πλευρά θέσαμε τις βάσεις για ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, που επέτρεψαν να έχουμε υψηλότερα έσοδα, με μείωση μάλιστα των φορολογικών συντελεστών σε πολλές περιπτώσεις, και από την άλλη έγινε μια μεγάλη προσπάθεια για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που πέτυχε. Με μέτρα που προωθήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια στο Υπουργείο Οικονομικών, και έφεραν επιπρόσθετα έσοδα 1,7 δισ. ευρώ το 2024 και περίπου 2,2 δισ. ευρώ το 2025. Δημιουργώντας μόνιμο όφελος που επιστρέφεται στους πολίτες, μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων που αφορούν το σύνολο σχεδόν της κοινωνίας. Και αυτή είναι μια πολιτική με κοινωνικό πρόσημο». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αύξηση των δαπανών για την υγεία και την εθνική άμυνα κατά 100% σε σχέση με το 2019 και στις δύο περιπτώσεις.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ενδεικτικά τις θετικές επιδόσεις της οικονομίας από το 2019, σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, σημειώνοντας ότι:

• Το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, δηλαδή αφού λογαριαστούν οι συνέπειες του πληθωρισμού, θα έχει αυξηθεί κατά 15,7%, ενώ στην Ευρωζώνη μόνο κατά 5,3%. Αυτό αποδεικνύει πως η Ελλάδα σταθερά συγκλίνει με το μέσο όρο της Ευρώπης.

• Οι επενδύσεις θα έχουν αυξηθεί κατά 96%, ενώ στην Ευρωζώνη μόνο κατά 5%. Μειώνοντας έτσι το επενδυτικό κενό. • Οι καθαρές αμοιβές εξαρτημένης εργασίας θα έχουν αυξηθεί κατά 32% – 10% παραπάνω από την αύξηση του πληθωρισμού όλο αυτό το διάστημα.

• Το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, θα έχει υποχωρήσει το 2026 κατά 45 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019, με στόχο το 2028 να μην έχουμε πλέον το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη. Ήδη, όμως, δανειζόμαστε φτηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.

• Η Ελλάδα είναι μία από τις 4 χώρες που προβλέπεται να έχουν συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα για το 2026.

Ο κ. Χατζηδάκης εξέφρασε εκ νέου τα συγχαρητήριά του στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του στην Προεδρία του Eurogroup, κάνοντας λόγο για εθνική αναγνώριση και επιτυχία στην οποία συνέβαλε και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. «Διότι εδώ και 6,5 χρόνια, εφαρμόζουμε μια σοβαρή και αξιόπιστη οικονομική πολιτική. Και αυτήν την πολιτική, με τις πιο δημοφιλείς, αλλά και τις πιο δύσκολες επιλογές της, την έχουμε στηρίξει όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 ίσαμε σήμερα».

«Η Ελλάδα», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, «πλέον έχει δύο συγκριτικά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα σημαντικά σε ένα διεθνές σκηνικό αβεβαιότητας και ανακατατάξεων: πολιτική σταθερότητα και ξεκάθαρο πολιτικό προσανατολισμό υπέρ των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων. Με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά σε όλους τους τομείς. Και η Νέα Δημοκρατία στέκεται στο πολιτικό σκηνικό ως η μοναδική δύναμη σταθερότητας και προοπτικής».