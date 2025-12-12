Για τη δύναμη της ελληνικής διασποράς, το θάρρος και τη νοοτροπία των Θερμοπυλών, μίλησε μεταξύ άλλων ο Ελληνοαμερικανός Χρήστος Μαραφάτσος, σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Thermopylae Forum στην Αθήνα με θέμα: «Θερμοπύλες – Η Μάχη που διαμόρφωσε το Μέλλον».

Σε ένα από τα πιο ηχηρά σημεία της εκδήλωσης, ο κ. Μαραφάτσος προχώρησε σε μια τολμηρή παραλληλία ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον βασιλιά Λεωνίδα: «Ο πρόεδρος Τραμπ φέρει το πνεύμα του Λεωνίδα όχι λόγω πολιτικής, αλλά λόγω θάρρους. Έχει δεχτεί επίθεση, έχει αμφισβητηθεί, τον έχουν υποτιμήσει και δεν υποχωρεί ούτε στιγμή».

Ο Χρήστος Μαραφάτσος στάθηκε ιδιαίτερα στο περιστατικό της απόπειρας δολοφονίας κατά του Τραμπ τον Ιούλιο, τονίζοντας ότι η αντίδρασή του συμβόλιζε μια «σπαρτιατική» στάση ζωής: «Τον πυροβόλησαν και σηκώθηκε ξανά όρθιος. Σήκωσε τη γροθιά του στον αέρα – μια εικόνα που δεν θα μπορούσες να σκηνοθετήσεις».

Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη τη στιγμή ο Τραμπ ενσάρκωσε τη φιλοσοφία των Θερμοπυλών: «να μένεις στη θέση σου, να αντέχεις, να ηγείσαι όταν οι άλλοι λύγιζαν».

Ο Ελληνοαμερικανός ομιλητής μίλησε επίσης και για το καθήκον της ελληνικής διασποράς: «Η ομορφιά της σπαρτιατικής φιλοσοφίας είναι αυτή: ξυπνάς με σκοπό. Είσαι Σπαρτιάτης όταν λες την αλήθεια, όταν ηγείσαι με θάρρος, όταν υπερασπίζεσαι το σωστό».

Το μήνυμα του Χρήστου Μαραφάτσου έγινε δεκτό με έντονο ενδιαφέρον από το κοινό, καθώς έδωσε μια διαφορετική οπτική για τον ηγέτη των ΗΠΑ αλλά και για τη διαχρονικότητα του σπαρτιατικού ιδεώδους.

Μάλιστα, ο Χρήστος Μαραφάτσος, σε μια ιδιαίτερα ουσιαστική και συμβολική παρέμβαση, κάλεσε το Thermopylae Forum στην Ουάσινγκτον και δήλωσε δέσμιος υποστηρικτής του οράματος, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο τη δυναμική προοπτική εξωστρέφειας που μπορεί να αποκτήσει η πρωτοβουλία.