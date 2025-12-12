Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέλιξη προκαλεί η στάση του Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την άρνησή του να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, χωρίς να έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου.

Η υπόθεση περνά πλέον στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης, με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να διερευνά εάν η στάση του, κατά τη δεύτερη κλήση του ενώπιον της Επιτροπής, συνιστά το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, σε περίπτωση που διαπιστωθεί η τέλεση του ερευνώμενου αδικήματος, τότε θα εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία και οι αρχές θα προχωρήσουν στη σύλληψη του Γ. Ξυλούρη.

Να σημειωθεί πως, σύμφωνα με το νόμο, το αυτόφωρο λήγει απόψε τα μεσάνυχτα. Έτσι, αν μέχρι την εκπνοή του έχει ολοκληρωθεί η αστυνομική προανάκριση, τότε κινείται η διαδικασία σύλληψης του Γιώργου Ξυλούρη.

Η διενέργεια της κατεπείγουσας έρευνας ανατέθηκε από τον εισαγγελέα στη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα, ωστόσο, με δικαστικούς κύκλους, η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να ακολουθηθεί και από την επιτροπή της Βουλής, που με βάση το νόμο έχει ρόλο εισαγγελέα.