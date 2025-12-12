Στη Χαλκίδα υπάρχει μια γειτονιά που εδώ και χρόνια βυθίζεται αργά, με κατολισθήσεις που προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους και τους ειδικούς.

Οι κάτοικοι ζουν με την αγωνία, καθώς σπίτια και δρόμοι παρουσιάζουν ρωγμές και καθιζήσεις.

Κάποτε έξω από τα σπίτια υπήρχε ένας κανονικός δρόμος, όμως σήμερα έχει στενέψει επικίνδυνα, αφού μεγάλο μέρος του το έχει κυριολεκτικά καταπιεί η γη.

Οι κάτοικοι δυσκολεύονται να βγουν από τα σπίτια τους, ζώντας καθημερινά με τον φόβο της επόμενης καθίζησης.

Πρόκειται για μια γειτονιά στη Χαλκίδα που αργά αλλά σταθερά βυθίζεται με τα χρόνια, αφήνοντας πίσω της ρωγμές και καταστροφές.

Η εικόνα θυμίζει σκηνικό ταινίας, αλλά για τους κατοίκους είναι μια πραγματικότητα που συνεχίζεται αδιάκοπα.

Την ίδια ώρα ο Δήμος Χαλκιδέων προχωρά στην υλοποίηση γεωλογικής μελέτης για την αντιμετώπιση της κατολίσθησης στην περιοχή Σκαλάκια της Έξω Παναγίτσας, όπως αναφέρει το evianews.

Η μελέτη θεωρείται απαραίτητη για να αποτυπωθούν οι γεωλογικές συνθήκες της περιοχής και να προταθούν οι κατάλληλες παρεμβάσεις, με στόχο την ασφαλή αποκατάσταση του προβλήματος και την προστασία κατοίκων και επισκεπτών.