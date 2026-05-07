Νέες αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της περιόδου πριν από την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία έκανε ο Γιάνης Βαρουφάκης, αναφερόμενος τόσο στις επαφές που είχαν τότε στελέχη της κυβέρνησης με ξένους αξιωματούχους όσο και στις διαπραγματεύσεις της περιόδου των Μνημονίων. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών μίλησε για άγνωστη μέχρι σήμερα συνάντησή του με τον τότε πρέσβη της Γερμανίας στην Ελλάδα, Πίτερ Σόοφ, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά ευρωπαίων αξιωματούχων αλλά και κατά του Αλέξη Τσίπρα για τη στάση που κράτησε μετά το δημοψήφισμα και την υπογραφή του τρίτου Μνημονίου.

Μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης στο Kontra Channel και σχολιάζοντας τη συνάντηση του Πίτερ Σόοφ με τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία παρουσιάστηκε στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, ο Γιάνης Βαρουφάκης αποκάλυψε ότι είχε και ο ίδιος πολύωρη συνάντηση με τον Γερμανό πρέσβη πριν ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «θυμάμαι να με έχει καλέσει στην πρεσβεία πριν γίνουμε κυβέρνηση και σας λέω ότι ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία να πνίξει την κυβέρνηση μας. Έκατσα 3 ώρες και κάναμε εικονική διαπραγμάτευση με δική του πρόσκληση. Ήταν “σκυλί του πολέμου”, είχε έρθει με τη νοοτροπία του Γερμανού κατακτητή. Το πιο βασικό ήταν το “θα σας πάρουμε τα σπίτια αν δεν υπογράψετε το μνημόνιο“».

Αναφερόμενος ειδικότερα στη συνάντηση ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Πίτερ Σόοφ, ο πρώην υπουργός Οικονομικών υποστήριξε πως, εφόσον καλείται να επιλέξει ποια εκδοχή θεωρεί πιο αξιόπιστη, εμπιστεύεται τον πρώην πρωθυπουργό. «αν έχω διαλέξει ανάμεσα σε αυτά που λέει ο Τσίπρας και ο κ. Πρέσβης, τότε πιστεύω τον πρώτο» ανέφερε, διευκρινίζοντας πάντως ότι «δεν μιλάω για πράγματα που δεν ξέρω, δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή μου τέτοια συνάντηση».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Γιάνης Βαρουφάκης σχολίασε την πορεία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και τη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως «δώσαμε καλό αγώνα αλλά δυστυχώς προσχώρησε στην Τρόικα». Παράλληλα, επιτέθηκε στον πρώην επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, λέγοντας: «Μην ξεχνάμε τον Ντάισελμπλουμ, αυτόν τον αμετανόητο, ανίκανο, άσχετο, ήταν σαν μια ακατέργαστη πέτρα, δεν καταλάβαινε καν αυτά που πρότεινε. Αυτόν τον είχε ο Τσίπρας μετά το Μνημόνιο και χαριεντίζονταν στο Μαξίμου. Αυτό δεν μπορεί να συγχωρεθεί στον πρώην πρωθυπουργό».

Αναφορά έκανε και στο τρίτο Μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή ήταν ουσιαστικά αναπόφευκτη λόγω της κατάστασης του προγράμματος. Όπως είπε, «το πρόγραμμα δεν μπορούσε να κλείσει και χρειάζονταν τρίτο για να κλείσει το μνημονιακό πρόγραμμα. Δυστυχώς ο Αλέξης Τσίπρας τους έδωσε την ευκαιρία να ρίξουν το δικό τους φταίξιμο στην Αριστερά»

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών αποκάλυψε ακόμη ότι είχε ρωτήσει τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε «πότε αποφάσισες να ρίξεις τον Σαμαρά;», υποστηρίζοντας ότι ο Γερμανός πολιτικός του απάντησε «τον Ιούλιο του 2014».

Κλείνοντας, ο Γιάνης Βαρουφάκης αναφέρθηκε και στον Κλάους Ρέγκλινγκ, με αφορμή τη συζήτηση για το οικονομικό κόστος της μνημονιακής περιόδου επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος χαρακτήρισε τον πρώην επικεφαλής του ESM «ανεκδιήγητο, αδαή και ανήθικο», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι του είχε πει: «δεν έχετε να πληρώσετε το ΔΝΤ; Κόψτε συντάξεις. Μιλάμε για τέτοια ποιότητα ανθρώπου».