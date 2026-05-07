Η μάχη για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται σε κρίσιμη φάση, καθώς πλησιάζει η προθεσμία για την εφαρμογή της νέας Οδηγίας περί Διαφάνειας Αμοιβών. Παρά τις δεσμεύσεις των κρατών-μελών για περισσότερη ισότητα στην εργασία, ισχυρές εργοδοτικές οργανώσεις επιχειρούν να μπλοκάρουν ή να αποδυναμώσουν βασικές προβλέψεις του νέου πλαισίου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τα ευρωπαϊκά συνδικάτα.

Η συγκεκριμένη Οδηγία θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στις αμοιβές. Στόχος της είναι να ενισχύσει τη διαφάνεια στους μισθούς και να περιορίσει τις διακρίσεις που εξακολουθούν να υφίστανται σε βάρος των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο του 2026 προκειμένου να ενσωματώσουν την Οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Ωστόσο, όσο πλησιάζει η ημερομηνία εφαρμογής, τόσο εντείνονται και οι πιέσεις από εργοδοτικές ενώσεις που ζητούν αλλαγές στο περιεχόμενο της νομοθεσίας ή ακόμη και αναβολή της εφαρμογής της.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται κυρίως η υποχρέωση των επιχειρήσεων να διασφαλίζουν ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, καθώς και η αυξημένη διαφάνεια σχετικά με τους μισθούς. Οι επιχειρηματικοί φορείς υποστηρίζουν ότι τα νέα μέτρα ενδέχεται να αυξήσουν σημαντικά τη γραφειοκρατία και το διοικητικό κόστος για τις εταιρείες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει ήδη σοβαρές προκλήσεις.

Ο όρος που χρησιμοποιούν ολοένα και συχνότερα οι εργοδοτικές οργανώσεις είναι η «απορρύθμιση». Με αυτό το επιχείρημα ζητούν πιο ευέλικτους κανόνες και λιγότερες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις, θεωρώντας ότι η υπερβολική ρύθμιση περιορίζει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Από την άλλη πλευρά, συνδικάτα και οργανώσεις εργαζομένων προειδοποιούν ότι μια πιθανή χαλάρωση της Οδηγίας θα αποτελέσει σοβαρό πλήγμα για τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών. Όπως τονίζουν, η μισθολογική ανισότητα παραμένει βαθιά ριζωμένη στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και χωρίς ουσιαστικά μέτρα δεν πρόκειται να εξαλειφθεί για πολλές ακόμη δεκαετίες.

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC), σύμφωνα με τα οποία, αν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ δεν θα εξαφανιστεί πριν από το 2104. Η εκτίμηση αυτή έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα ως βασικό επιχείρημα υπέρ της άμεσης εφαρμογής της Οδηγίας.

Σύμφωνα με συνδικαλιστικούς φορείς, ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά την προσπάθεια αποδυνάμωσης των διατάξεων που σχετίζονται με την αξιολόγηση της εργασίας ίσης αξίας. Το συγκεκριμένο άρθρο θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς επιτρέπει τη σύγκριση διαφορετικών θέσεων εργασίας που απαιτούν αντίστοιχα προσόντα, ευθύνες και δεξιότητες, προκειμένου να εντοπίζονται πιθανές μισθολογικές διακρίσεις.

Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει η στάση της BusinessEurope, της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής εργοδοτικής συνομοσπονδίας. Η οργάνωση έχει ζητήσει να «παγώσει» ουσιαστικά η εφαρμογή της Οδηγίας, προτείνοντας αλλαγές που, σύμφωνα με τα συνδικάτα, θα μπορούσαν να περιορίσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητά της.

Με το σύνθημα «Stop the clock», η εργοδοτική συνομοσπονδία επιδιώκει να μετατεθεί η εφαρμογή του νέου πλαισίου, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν. Παράλληλα, ζητά «στοχευμένες τροποποιήσεις» σε βασικά σημεία της νομοθεσίας, προκαλώντας ανησυχία στους υποστηρικτές της μισθολογικής ισότητας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και ορισμένα κράτη-μέλη, τα οποία εκφράζουν προβληματισμούς για το διοικητικό βάρος που ενδέχεται να προκαλέσει η εφαρμογή των νέων κανόνων. Χώρες όπως το Βέλγιο έχουν ήδη επισημάνει ότι η συμμόρφωση των επιχειρήσεων θα μπορούσε να συνεπάγεται αυξημένο λειτουργικό κόστος.

Παρά τις αντιδράσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει στην εφαρμογή της Οδηγίας, θεωρώντας ότι η μισθολογική ισότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής. Οι υποστηρικτές της νέας νομοθεσίας υπογραμμίζουν ότι η διαφάνεια στις αμοιβές μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στις διακρίσεις και να ενισχύσει τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβερνήσεων, εργοδοτών και συνδικάτων εντείνονται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το κατά πόσο η Ευρώπη θα μπορέσει να περιορίσει ουσιαστικά ένα πρόβλημα που παραμένει ανοιχτό εδώ και δεκαετίες.