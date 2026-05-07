Η Παρί Σεν Ζερμέν, μετά την ισοπαλία 1-1 απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου, εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του Champions League, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ, που επικράτησε 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης, επιστρέφοντας σε τελικό της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2006.

Οι δύο φιναλίστ έχουν ήδη εξασφαλίσει τεράστια οικονομικά οφέλη από την πορεία τους στη διοργάνωση. Πρώτη σε έσοδα βρίσκεται η Άρσεναλ, η οποία έχει συγκεντρώσει 143.240.000 ευρώ, με βασικό πλεονέκτημα το αήττητο σερί της που αύξησε σημαντικά τα μπόνους από την UEFA.

Σε πολύ κοντινή απόσταση ακολουθεί η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία έχει φτάσει τα 139.390.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή οικονομική δυναμική της φετινής της ευρωπαϊκής πορείας. Και για τις δύο ομάδες, όμως, τα ποσά αυτά μπορούν να αυξηθούν ακόμη περισσότερο.

Ο μεγάλος νικητής του τελικού στην Puskás Aréna θα προσθέσει επιπλέον 6.500.000 ευρώ στα έσοδά του, ενώ η συμμετοχή στο UEFA Super Cup θα αποφέρει ακόμη 4.000.000 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό οικονομικό όφελος σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη φετινή του πορεία στο Champions League στη φάση των νοκ άουτ Playoffs, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά 43.150.000 ευρώ από τη συμμετοχή του στη διοργάνωση.