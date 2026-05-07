Η Ζάλγκιρις αρνήθηκε να παραδοθεί απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, επέστρεψε από το -19 και με τη νίκη της με 81-78 κράτησε «ζωντανή» τη σειρά των Playoffs, μειώνοντας σε 2-1. Οι Λιθουανοί έδειξαν χαρακτήρα, έβγαλαν ένταση στο παρκέ και έστειλαν το μήνυμα πως δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν τη μάχη για το Final Four.

Πίσω από την αγωνιστική μεταμόρφωση της ομάδας φαίνεται πως υπάρχει ένα αυστηρό εσωτερικό πρόγραμμα πειθαρχίας, το οποίο το τεχνικό επιτελείο έχει αναρτήσει στα αποδυτήρια. Οι οδηγίες αφορούν κάθε πτυχή της καθημερινότητας των παικτών: σωστό ύπνο, ενυδάτωση, διατροφή, αποθεραπεία και απόλυτη προσήλωση στον στόχο.

Στο πλάνο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πνευματική προετοιμασία, με ξεκάθαρη σύσταση για περιορισμό των social media, αποφυγή ξενυχτιών και μηδενική κατανάλωση αλκοόλ, ώστε οι παίκτες να παραμένουν συγκεντρωμένοι και απόλυτα έτοιμοι σωματικά και ψυχολογικά.

One extra team rule from the Zalgiris staff to keep everybody fully locked in for the playoffs 😅 pic.twitter.com/XDC8XQ0FXR — BasketNews (@BasketNews_com) May 6, 2026

Αυτό που προκάλεσε μεγαλύτερη αίσθηση, πάντως, ήταν ο… ανεπίσημος 11ος κανόνας. Με χιουμοριστική διάθεση, το επιτελείο φέρεται να έθεσε ακόμη και περιορισμούς στη σεξουαλική δραστηριότητα των παικτών, ζητώντας μέτρο και αποφυγή υπερβολών, προκειμένου να διατηρηθεί η απαιτούμενη ενέργεια ενόψει των κρίσιμων αγώνων.