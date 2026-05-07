Η Ζάλγκιρις αρνήθηκε να παραδοθεί απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, επέστρεψε από το -19 και με τη νίκη της με 81-78 κράτησε «ζωντανή» τη σειρά των Playoffs, μειώνοντας σε 2-1. Οι Λιθουανοί έδειξαν χαρακτήρα, έβγαλαν ένταση στο παρκέ και έστειλαν το μήνυμα πως δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν τη μάχη για το Final Four.
Πίσω από την αγωνιστική μεταμόρφωση της ομάδας φαίνεται πως υπάρχει ένα αυστηρό εσωτερικό πρόγραμμα πειθαρχίας, το οποίο το τεχνικό επιτελείο έχει αναρτήσει στα αποδυτήρια. Οι οδηγίες αφορούν κάθε πτυχή της καθημερινότητας των παικτών: σωστό ύπνο, ενυδάτωση, διατροφή, αποθεραπεία και απόλυτη προσήλωση στον στόχο.
Στο πλάνο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πνευματική προετοιμασία, με ξεκάθαρη σύσταση για περιορισμό των social media, αποφυγή ξενυχτιών και μηδενική κατανάλωση αλκοόλ, ώστε οι παίκτες να παραμένουν συγκεντρωμένοι και απόλυτα έτοιμοι σωματικά και ψυχολογικά.
One extra team rule from the Zalgiris staff to keep everybody fully locked in for the playoffs 😅 pic.twitter.com/XDC8XQ0FXR— BasketNews (@BasketNews_com) May 6, 2026
Αυτό που προκάλεσε μεγαλύτερη αίσθηση, πάντως, ήταν ο… ανεπίσημος 11ος κανόνας. Με χιουμοριστική διάθεση, το επιτελείο φέρεται να έθεσε ακόμη και περιορισμούς στη σεξουαλική δραστηριότητα των παικτών, ζητώντας μέτρο και αποφυγή υπερβολών, προκειμένου να διατηρηθεί η απαιτούμενη ενέργεια ενόψει των κρίσιμων αγώνων.
- Προτεραιότητα στον ύπνο: Στόχος οι 8-9 ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ.
- Ενυδάτωση: Συνεχής κατανάλωση νερού μέσα στην ημέρα, αποφυγή αφυδάτωσης.
- Πειθαρχία στη διατροφή: Ισορροπημένα γεύματα με πρωτεΐνη, σύνθετους υδατάνθρακες και καλά λιπαρά. Μακριά από junk food.
- Υδατάνθρακες πριν τους αγώνες: Αυξημένη πρόσληψη 2-3 ημέρες πριν από το παιχνίδι για περισσότερη ενέργεια.
- Αποθεραπεία: Περισσότερος καθημερινός χρόνος αποκατάστασης, χωρίς εξαιρέσεις.
- Επιπλέον θεραπεία: Άμεση ενημέρωση για κάθε πόνο ή ενόχληση και περισσότερη δουλειά στο treatment room.
- Πνευματική προετοιμασία: Απόλυτη συγκέντρωση και περιορισμός περισπασμών όπως social media, ξενύχτια και περιττό άγχος.
- Μηδενικό αλκοόλ / Όχι βραδινές έξοδοι: Προτεραιότητα στην αποκατάσταση και τη φροντίδα του σώματος.
- Η ομάδα πάνω απ’ όλα: Επικοινωνία, ενέργεια και σωστή νοοτροπία σε κάθε στιγμή.
- Ίδιες συνήθειες, μεγαλύτερη ένταση: Ό,τι γινόταν όλη τη σεζόν, τώρα σε πιο υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης και ρυθμού.
- Όχι σεξ*: Επιτρέπεται μόνο με… «σύντομες συμμετοχές», χωρίς επιπλέον κούραση και απώλεια ενέργειας.