Το 2026 εξελίσσεται σε μια χρονιά γεμάτη… νοσταλγία, αφού ποδόσφαιρο και κινηματογράφος μοιάζουν να συναντιούνται ξανά με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Η επιστροφή της Άρσεναλ σε τελικό Champions League μετά από 20 χρόνια συμπίπτει με την επιστροφή μίας από τις πιο εμβληματικές ταινίες των 00s, του «The Devil Wears Prada».

Η τελευταία φορά που οι Gunners έφτασαν μέχρι τον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ήταν το 2006, ακριβώς τη χρονιά που η ταινία με τις Mέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουεϊ έκανε πρεμιέρα και άφηνε το δικό της αποτύπωμα στην ποπ κουλτούρα.

Δύο δεκαετίες αργότερα, η ιστορία μοιάζει να επαναλαμβάνεται. Η Άρσεναλ επιστρέφει στη μεγάλη σκηνή της Ευρώπης, την ίδια στιγμή που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το «The Devil Wears Prada 2», προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού τόσο στους φίλους του ποδοσφαίρου όσο και στους λάτρεις του κινηματογράφου.

COINCIDÊNCIA? ACHO QUE NÃO! 😜⚽🎥 A última vez que o Arsenal chegou a uma final de Champions League foi em 2006, ano em que foi lançado O Diabo Veste Prada. Vinte anos depois, os Gunners voltam à decisão da competição justamente no ano em que O Diabo Veste Prada 2 estreia nos… pic.twitter.com/Wojvmq7pt1 — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) May 6, 2026

Η σύμπτωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της Αν Χάθαγουεϊ , η οποία είναι γνωστή για την αγάπη της προς την Άρσεναλ. Η διάσημη ηθοποιός έχει αρκετές φορές γίνει viral πανηγυρίζοντας γκολ της ομάδας ή μιλώντας δημόσια για τη στήριξή της στους Λονδρέζους.

Έτσι, το 2026 μετατρέπεται σε μια χρονιά-ορόσημο για την ίδια, καθώς επιστρέφει στον ρόλο της Άντι Σακς, ενώ παράλληλα βλέπει την αγαπημένη της ομάδα να διεκδικεί ξανά το ευρωπαϊκό στέμμα.

Το 2006, η Άρσεναλ είχε λυγίσει στον τελικό απέναντι στην Μπαρτσελόνα, σε μια εποχή όπου η αισθητική των 00s κυριαρχούσε παντού και η Μιράντα Πρίσλεϊ είχε εξελιχθεί σε pop culture φαινόμενο.

Είκοσι χρόνια μετά, Λονδίνο και Χόλιγουντ ζουν ξανά την ίδια ατμόσφαιρα. Και για τους φίλους των θεωριών του διαδικτύου, όλο αυτό μοιάζει σχεδόν… γραμμένο από σεναριογράφο.