Καθώς τα ταξίδια με αεροπλάνο έχουν γίνει πιο συχνά από ποτέ, ένα μικρό αλλά απαραίτητο αξεσουάρ βρίσκεται σχεδόν σε κάθε χειραποσκευή: το power bank. Παρότι φαίνεται αθώο και εξαιρετικά χρήσιμο, κρύβει κινδύνους που πολλοί ταξιδιώτες αγνοούν.

Οι κανονισμοί των αεροπορικών εταιρειών δεν είναι τυχαίοι, καθώς η μεταφορά του μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Όπως συνέβη και με το περιστατικό της 5ης Μαΐου με αεροσκάφος της IndiGo στο Τσαντίνγκαρ της Ινδίας, το οποίο υπενθυμίζει ότι ακόμη και τα πιο καθημερινά gadgets κρύβουν κινδύνους όταν δεν χρησιμοποιούνται σωστά.

Λίγο μετά την προσγείωση, ένα power bank που είχε τοποθετηθεί στην τσέπη καθίσματος άρχισε να καπνίζει και τελικά πήρε φωτιά, οδηγώντας σε άμεση εκκένωση του αεροσκάφους. Το πλήρωμα αντέδρασε γρήγορα και περιόρισε τις φλόγες, όμως το συμβάν ανέδειξε ένα αυξανόμενο ζήτημα ασφάλειας που απασχολεί σοβαρά τη βιομηχανία των αερομεταφορών.

Γιατί τα power bank χρειάζονται προσοχή

Τα περισσότερα power bank βασίζονται σε μπαταρίες ιόντων λιθίου -μια τεχνολογία αποδοτική αλλά ευαίσθητη. Αν η συσκευή υποστεί χτύπημα, υπερθερμανθεί ή παρουσιάσει κατασκευαστικό ελάττωμα, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα. Στη χειρότερη περίπτωση, αυτό οδηγεί σε θερμική ανεξέλεγκτη αντίδραση: μια αλυσιδωτή αύξηση θερμοκρασίας που απελευθερώνει καπνό, αέρια και ενίοτε φλόγες. Σε ένα περιβάλλον όπως η καμπίνα ενός αεροσκάφους, ο καπνός μπορεί να εξαπλωθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Οι κανόνες που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, όπως αναφέρει το Conde Nast Traveller, οι κανονισμοί είναι σαφείς: τα power bank επιτρέπονται μόνο στις χειραποσκευές και ποτέ στις αποσκευές που παραδίδονται για τον χώρο των αποσκευών. Και η λογική είναι απλή αλλά κρίσιμη, καθώς σε περίπτωση προβλήματος, το πλήρωμα πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση για να επέμβει.

Ταξιδεύοντας πιο έξυπνα

Πριν βάλετε την επόμενη φορά ένα power bank στην τσάντα σας, βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση, αποφύγετε την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες και μην τη φορτίζετε ανεξέλεγκτα κατά τη διάρκεια της πτήσης. Στον αέρα, ακόμη και οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και η σωστή προετοιμασία είναι πάντα το πιο ασφαλές εισιτήριο.