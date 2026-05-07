Μήνυμα για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής θέλησε να στείλει με έναν ιδιαίτερα… ασυνήθιστο τρόπο η Αυστριακή καλλιτέχνιδα Φλορεντίνα Χόλτσινγκερ, με τη συμμετοχή της στην 61η Διεθνή Έκθεση Τέχνης «La Biennale di Venezia», με τίτλο «Sea World Venice».

Σε ένα από τα έργα της, η καλλιτέχνιδα εμφανίζεται γυμνή πάνω σε μια τεράστια καμπάνα, την οποία χτυπά με το ίδιο της το σώμα, λειτουργώντας σαν μέρος του αντικειμένου. Στο φόντο διακρίνεται ένας γυμνός άνδρας μέσα σε ενυδρείο, ενισχύοντας τη συμβολική ατμόσφαιρα του έργου.

Σε ένα άλλο έργο της, η Χόλτσινγκερ εμφανίζεται ξανά γυμνή, αυτή τη φορά πάνω σε τζετ σκι που κινείται ασταμάτητα κυκλικά, δημιουργώντας συνεχώς κύματα. Μέσα από την εικόνα αυτή επιχειρεί να σχολιάσει τις επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού και την οικολογική καταστροφή που προκαλείται στο φυσικό περιβάλλον.