Στους 13 ανέρχονται οι άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, που τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή της Ουκρανίας που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες πολυκατοικίες στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ, κάπου εκατό χιλιόμετρα από τα σύνορα των δύο εμπόλεμων κρατών, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Μπόγκομαζ.

Τα πλήγματα καταγράφηκαν ενώ το Κίεβο κατήγγειλε χθες Τετάρτη 6/5 ρωσικές επιθέσεις εναντίον της επικράτειάς του παρά τη μονομερή κατάπαυση του πυρός που κήρυξε η ουκρανική πλευρά, καλώντας την αντίπαλη να σεβαστεί τη χειρονομία, διαμηνύοντας πως θα ανταπέδιδε, κατά τρόπο «συμμετρικό», κάθε ρωσική παραβίαση.