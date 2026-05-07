Τις Εκκλησιάζουσες, την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη, ανεβάζει φέτος το καλοκαίρι, ο Θέμης Μουμουλίδης, με τίτλο: «Εκκλησιάζουσες | Γυναίκες στην εξουσία», ένα τολμηρό και απαιτητικό καλλιτεχνικό εγχείρημα.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με Φεστιβάλ και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η αριστοφανική κωμωδία ανεβαίνει σε ελεύθερη απόδοση- διασκευή που υπογράφουν η Νεφέλη Μαϊστράλη και ο Θέμης Μουμουλίδης, ως μουσική παράσταση που συνδυάζει στην αισθητική της την πολυχρωμία και τον ήχο του τσίρκου, με το τζαζ ηχόχρωμα και τη σκοτεινιά του καμπαρέ.

Πρόκειται για ένα πικρό πολιτικό σχόλιο, που στοχεύει μέσα από το σπάσιμο των ορίων να φτάσει στο εκκωφαντικό αδιέξοδο, όπως και η εποχή μας, και να αναζητήσει εναγωνίως λύσεις, έστω και ουτοπικές, ικανές όμως να ενώσουν μια κοινωνία στο σχεδιασμό ενός κοινού μέλλοντος.

Και, ταυτόχρονα, μια κωμωδία – γιορτή της μεταμφίεσης, της ελευθερίας να είμαστε -έστω και για λίγο- «άλλοι».

Η επίσημη πρεμιέρα θα δοθεί στις 30 Ιουνίου 2026 στο Αγρίνιο.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης

Απόδοση – Διασκευή: Νεφέλη Μαϊστράλη, Θέμης Μουμουλίδης

Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Παραγωγή: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ – 5η ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ

Ερμηνεύουν

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ

ΙΝΤΡΑ ΚΕΪΝ

ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΗΤΤΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΩΖΗ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ

ΕΡΩΦΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ

Εισιτήρια: Από 20€

Προσφορά: 13€ έως 20 Μαΐου για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Προπώληση: more.com