Την Ευρώπη βάζει στο στόχαστρο η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία βλέπει «εκκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών», και τους «εξτρεμιστές της αριστεράς», στην «εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική των ΗΠΑ», κείμενο που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Μαΐου από τον Λευκό Οίκο.

Το κείμενο ορίζει τρεις βασικές «απειλές» εναντίον των ΗΠΑ: «τους ναρκωτρομοκράτες και τις διεθνείς συμμορίες», τους «ιστορικούς ισλαμιστές τρομοκράτες» και τους «βίαιους εξτρεμιστές της αριστεράς, συμπεριλαμβανομένων των αναρχικών και των αντιφασιστών».

«Είναι φανερό ότι αυτές οι καλά οργανωμένες εχθρικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται τα ανοιχτά σύνορα και τα ιδανικά της παγκοσμιοποίησης με τα οποία συνδέονται. Όσο περισσότερο εξαπλώνονται αυτές οι ξένες κουλτούρες και όσο περισσότερο συνεχίζονται οι σημερινές πολιτικές στην Ευρώπη, τόσο περισσότερη τρομοκρατία θα υπάρχει», αναφέρεται στο νέο κείμενο του Λευκού Οίκου, πίσω από το οποίο φέρεται να βρίσκεται ο σύμβουλος του προέδρου Τραμπ, Σεμπάστιαν Γκόρκα, τον οποίο επικριτές του συνδέουν με ακροδεξιούς κύκλους, κυρίως στην Ουγγαρία αλλά και σε άλλες χώρες.

«Η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα και να βάλει τέλος στην παρακμή της», τονίζεται επίσης στο κείμενο.

Η κυβέρνηση Τραμπ εκφράζει στο κείμενο τη βούλησή της να συνεχίσει τις επιχειρήσεις εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών σε αυτό που αποκαλεί «το ημισφαίριό μας», που συμπεριλαμβάνει τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική.

Το κείμενο αναφέρει αφενός τα πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά και την αιματηρή επιχείρηση του στρατού των ΗΠΑ που είχε αποτέλεσμα να συλληφθεί ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, ο Νικολάς Μαδούρο.

Αυτό το όραμα περί αντιτρομοκρατίας μοιάζει ευθυγραμμισμένο με άλλο κείμενο η δημοσιοποίηση του οποίου προκάλεσε μεγάλο κρότο τον Δεκέμβριο του 2025, τη «στρατηγική για την εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ. Σε εκείνο το έγγραφο συναντούσε κανείς πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς για την Ευρώπη και ειδικά για τις πολιτικές της όσον αφορά τη μετανάστευση.

Πέρα από τα καρτέλ και τις τζιχαντιστικές οργανώσεις «οι αντιτρομοκρατικές δραστηριότητές μας θα έχουν προτεραιότητα επίσης να αναγνωρίζονται και να εξουδετερώνονται ταχύτατα βίαιες πολιτικές οργανώσεις με ιδεολογία αντιαμερικανική, ριζοσπαστικά υπέρ των διεμφυλικών και αναρχική», αναφέρει το κείμενο της κυβέρνησης Τραμπ.

«Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, εντός του συνταγματικού πλαισίου, για να εντοπίσουμε, να αναγνωρίσουμε τα μέλη τους και να ανιχνεύσουμε τις σχέσεις τους με διεθνείς οργανώσεις όπως η “Antifa”», αναφέρει ακόμη το κείμενο.

Ο όρος «Antifa» -από τους αντιφασίστες- παρουσιάζεται στο κείμενο ως εάν να ανήκε σε κάποιο καλώς ορισμένο σχήμα. Ο όρος ωστόσο είναι υπερβολικά ευρύς, αναφέρεται σε μερίδα της άκρας αριστεράς. Στις ΗΠΑ, χρησιμοποιείται από τη δεξιά και την άκρα δεξιά ειδικά για τη βία σε διαδηλώσεις και στα πανεπιστήμια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε πέρυσι «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» την «Antifa», παρότι δεν είναι γνωστή η ύπαρξη καμιάς τέτοιας οργάνωσης, αμέσως μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, υπερσυντηρητικού διαμορφωτή της κοινής γνώμης, ειδικά των νέων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.