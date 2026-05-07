Με όπλο την έδρα της και δύο σπουδαίες εμφανίσεις απέναντι στην Μπανταλόνα, η ΑΕΚ κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα και να εξασφαλίσει την παρουσία της στο δεύτερο διαδοχικό Final Four του BCL, αλλά και στο τέταρτο ημιτελικό της ιστορίας της στη διοργάνωση. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα λύγισε τους Ισπανούς με 72-67 στο καθοριστικό τρίτο παιχνίδι της σειράς, έχοντας κορυφαίο τον Μπάρτλεϊ με 16 πόντους, ενώ σημαντικές βοήθειες έδωσαν ο Γκρέι με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ, ο Μπράουν με 11 πόντους και 7 ριμπάουντ και ο Νάναλι με γεμάτη παρουσία σε σκορ και δημιουργία.

Στο ελληνικό πρωτάθλημα, η Ένωση ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην τέταρτη θέση μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό με 84-94, ενώ δεν αγωνίστηκε στα προημιτελικά με τον Άρη Betsson, καθώς η σειρά μετατέθηκε για την επόμενη εβδομάδα. Η παράδοση απέναντι σε ισπανικές ομάδες σε νοκ άουτ αναμετρήσεις δεν είναι με το μέρος της, αφού μοναδική επιτυχία παραμένει η πρόκριση επί της Μούρθια το 2018, με αποκλεισμούς από Μάλαγα και Μπούργκος να ακολουθούν. Παρ’ όλα αυτά, ο Σάκοτα δεν αντιμετωπίζει νέα προβλήματα, με τον Νάναλι να συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις.

Από την άλλη, η Μάλαγα συνεχίζει να επιβεβαιώνει τον τίτλο του φαβορί στη διοργάνωση. Παρά τις δυσκολίες απέναντι στην Άλμπα, πήρε δύο νίκες και εξασφάλισε την τέταρτη συνεχόμενη παρουσία της σε Final Four BCL, κυνηγώντας πλέον το τρίτο διαδοχικό τρόπαιο. Μετά τους τίτλους σε Βελιγράδι και Αθήνα, θέλει αυτή τη φορά να πανηγυρίσει επί ισπανικού εδάφους, εκεί όπου το 2023 είχε αποτύχει μπροστά στο κοινό της.



Στο τελευταίο παιχνίδι πρόκρισης μέσα στη Γερμανία, η ομάδα του Ίμπον Ναβάρο επικράτησε της Άλμπα με 85-88 στην παράταση, έχοντας κορυφαίους τους Τζέντοβιτς, Σουλεϊμάνοβιτς και Ντουάρτε. Ακολούθησε πάντως ένα μικρό ντεφορμάρισμα με τρεις ήττες στα τέσσερα επόμενα παιχνίδια, ενώ στο πιο πρόσφατο ματς με την Μπανταλόνα υπήρξε διακοπή λόγω προβλήματος στον φωτεινό πίνακα, την ώρα που έχανε με 55-33 στο ημίχρονο. Η προϊστορία απέναντι στην ΑΕΚ είναι απόλυτα υπέρ των Ανδαλουσιάνων, που μετρούν τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένου και του περσινού ημιτελικού στην Αθήνα. Αγωνιστικά, ο Τζέντοβιτς δύσκολα θα προλάβει, ενώ Τιλί και Ντουάρτε αναμένεται να βρίσκονται κανονικά στην αποστολή.