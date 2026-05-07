Οργισμένοι ακτιβιστές της PETA εγκλώβισαν τα πόδια τους σε τσιμέντο έξω από τα κεντρικά γραφεία της PepsiCo στη Νέα Υόρκη, διαμαρτυρόμενοι για την καταγγελλόμενη κακοποίηση ταύρων στην εφοδιαστική αλυσίδα ζάχαρης της εταιρείας, σύμφωνα με τη New York Post.

Οι ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων, φορώντας κέρατα ταύρου, απέκλεισαν την Τετάρτη την είσοδο των κεντρικών γραφείων της PepsiCo, στην περιοχή Purchase της Νέας Υόρκης, την ώρα που η πολυεθνική εταιρεία τροφίμων και ποτών πραγματοποιούσε διαδικτυακά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της, όπως ανακοίνωσε η PETA.

PETA activists encase feet in cement in protest of NY PepsiCo headquarters over bull abuse claims https://t.co/I9psmVzcY2 pic.twitter.com/WlGrGTf1KZ — New York Post (@nypost) May 7, 2026

Βίντεο από το σημείο κατέγραψε τους διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα και να χύνουν ψεύτικο αίμα στο οδόστρωμα, ενώ τα παπούτσια τους ήταν κολλημένα μέσα σε τσιμεντένιους όγκους. Την ίδια ώρα, οδηγοί κορνάριζαν και αστυνομικοί τους ζητούσαν να απομακρυνθούν.

«Η Pepsi κερδίζει, οι ταύροι πληρώνουν το τίμημα!», φώναζαν οι ακτιβιστές, καθώς οι αστυνομικοί επενέβησαν και άρχισαν να τους περνούν χειροπέδες, αφαιρώντας σε ορισμένες περιπτώσεις τα ψεύτικα κέρατα από τις στολές τους.

Πυροσβέστες έφτασαν αργότερα στο σημείο για να τρυπήσουν και να σπάσουν τους τσιμεντένιους όγκους από τα πόδια των διαδηλωτών. Κάποιοι από αυτούς φάνηκαν να μεταφέρονται με φορεία σε ασθενοφόρα μετά το περιστατικό.

Ένας αστυνομικός ακούστηκε να κατηγορεί την ομάδα, η οποία ήταν καλυμμένη με ψεύτικο αίμα, ότι προσπαθούσε να στήσει ένα φωτογραφικό σόου, προειδοποιώντας τους να σταματήσουν τη διαμαρτυρία.

Σύμφωνα με το News12, έξι διαδηλωτές συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για φθορά ξένης περιουσίας, διατάραξη της δημόσιας τάξης και παράνομη παρέμβαση.

Η καταγγελία της PETA για τους ταύρους που μεταφέρουν ζαχαροκάλαμο στην Ινδία

Η διαμαρτυρία οργανώθηκε με στόχο να πιέσει την PepsiCo να σταματήσει να προμηθεύεται ζάχαρη από συνεργάτες και προμηθευτές στην Ινδία, όπου η PETA καταγγέλλει ότι ταύροι ξυλοκοπούνται, μαστιγώνονται και εξαναγκάζονται να σέρνουν παράνομα υπερφορτωμένα κάρα με ζαχαροκάλαμο μέσα σε συνθήκες ακραίας ζέστης.

«Η PepsiCo πρέπει να σταματήσει να επιτρέπει να χτυπιούνται οι ταύροι και να δουλεύουν μέχρι να καταρρεύσουν, προκειμένου να μεταφέρουν τη ζάχαρη που χρησιμοποιείται στα ποτά με το σήμα της Pepsi», δήλωσε η ιδρύτρια της PETA, Ίνγκριντ Νιούκιρκ.

«Η εταιρεία πρέπει να τιμήσει τις ίδιες της τις πολιτικές και να συνεργαστεί με τους προμηθευτές της για τη μηχανοποίηση της παραγωγής ζάχαρης, ώστε να γλιτώσουν αυτά τα ευαίσθητα και έξυπνα ζώα από μια ζωή εκμετάλλευσης», πρόσθεσε η Νιούκιρκ.

Η διαμάχη προέρχεται από ψήφισμα μετόχων που κατέθεσε η PETA, ζητώντας από την εταιρεία να εκδώσει έκθεση που να αναφέρει αν η εφοδιαστική της αλυσίδα συμμορφώνεται με την Παγκόσμια Πολιτική της για την Ευζωία των Ζώων, σύμφωνα με το News12.

Η PETA παρουσίασε το ψήφισμα κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την Τετάρτη. Οι μέτοχοι της PepsiCo απέρριψαν την πρόταση, η οποία συγκέντρωσε το 8,8% των ψήφων, όπως ανέφερε η οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων.

Η οργάνωση χαρακτήρισε το ποσοστό ασυνήθιστα υψηλό και υποστήριξε ότι είναι αρκετό ώστε η PETA να καταθέσει εκ νέου το ψήφισμα. «Η PepsiCo πιστεύει στην ηθική και ανθρώπινη μεταχείριση των ζώων και επιδιώκει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών, των πελατών και των ενδιαφερόμενων μερών της για υψηλά πρότυπα ευζωίας των ζώων», ανέφερε η PepsiCo σε δήλωσή της στο μέσο.