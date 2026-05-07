Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Πέμπτη 7/5 η κίνηση στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Η κατάσταση στον Κηφισό έχει «χτυπήσει κόκκινο» ενώ προβλήματα παρατηρούνται στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας και στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, αυξημένη είναι η κίνηση στην έξοδο και την είσοδο της Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών, από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά, στην Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη – έξοδος).

Στον Κηφισό το μποτιλιάρισμα είναι πιο έντονο στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω.

Αρκετά δύσκολη είναι η κατάσταση και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας και συγκεκριμένα στην άνοδο της Συγγρού, σε αρκετά σημεία της Μεσογείων και της Κηφισίας αλλά και στην Αλεξάνδρας και τη Σταδίου.

Με χαμηλές είναι οι ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία και στη Λεωφόρο Σχιστού.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό παρατηρούνται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας,

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας,

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 7, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.