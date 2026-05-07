Μια 16χρονη στην Κίνα έχασε τραγικά τη ζωή της σε πάρκο περιπέτειας, ενώ δοκίμαζε zip line πάνω από καταρράκτη, σε ύψος 168 μέτρων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 3 Μαΐου στο Maliuyan Adventure Park, στην πόλη Χουαγίνγκ της επαρχίας Σιτσουάν. Η ανήλικη, με το επώνυμο Λιου, είχε δεθεί στο «Waterfall Swing», μια ατραξιόν που περνά πάνω από έναν ορμητικό καταρράκτη.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από τη στιγμή της τραγωδίας, η 16χρονη φώναξε επανειλημμένα «Δεν είναι δεμένο σωστά», πριν ξεκινήσει η μοιραία διαδρομή. Παρά τις κραυγές της, η βόλτα συνεχίστηκε, με αποτέλεσμα λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η κοπέλα να βρεθεί στο κενό.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, λόγω της ανεξέλεγκτης πτώσης της, η 16χρονη χτύπησε σε βράχια πάνω από τον καταρράκτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Η Λιου διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο φέρεται να κατέληξε καθ’ οδόν.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη οργή, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αστοχίες στα μέτρα ασφαλείας. Μετά το δυστύχημα, το πάρκο έκλεισε, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Η υπόθεση έχει ανοίξει ξανά τη συζήτηση για την ασφάλεια στις δραστηριότητες περιπέτειας στην Κίνα, έναν τομέα που αναπτύσσεται ραγδαία, αλλά συχνά βρίσκεται στο μικροσκόπιο για ελλιπείς ελέγχους, ανεπαρκή εκπαίδευση προσωπικού και προβλήματα στον εξοπλισμό.



