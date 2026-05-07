Η κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα, φέρνει έξι νέες ταινίες που καλύπτουν όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες. Τρόμος, δράση, μουσική, κωμωδίες, δυνατό ανεξάρτητο σινεμά και παιδικά για τους μικρούς φίλους, περιλαμβάνονται στο μενού.

Από τις πρεμιέρες ξεχωρίζει η επιστροφή του «Mortal Kombat II» που είναι βασισμένο στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι που δημιούργησαν οι Εντ Μπουν και Τζον Τομπάιας. Το «Hokum», όπου Ντέμιαν ΜακΚάρθ ενώνει τις δυνάμεις του με τους παραγωγούς των «Weapons» και «Longlegs», δημιουργώντας μια ασφυκτική ταινία τρόμου με πρωταγωνιστή τον Άνταμ Σκοτ.

Και, φυσικά, αν είστε φαν της Μπίλι Άιλις, αυτή την εβδομάδα κάνει πρεμιέρα το πολυαναμενόμενο, πολυσυζητημένο και πρωτοποριακό πρότζεκτ, «Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)» που φέρει τη «σφραγίδα» του Τζέιμς Κάμερον και καταγράφει την πρόσφατη παγκόσμια περιοδεία της με τη χρήση 3D τεχνολογίας νέας γενιάς, ξεφεύγοντας έτσι από τα όρια ενός απλού μουσικού ντοκιμαντέρ.

Θα Φύγω μια Μέρα

Σκηνοθεσία: Αμελί Μπονέν

Σενάριο: Αμελί Μπονέν, Ντιμιτρί Λυκάς

Μουσική: Κέρεν Αν, Σίλι Γκονζάλες, Ζερμαίν Ιζιντορτσίκ, Τεό Κάιζερ, Τόμας Κραμέγιερ, Έμμα Πρατ, Πολίν Ραμπώ ντε Μπαραλόν

Πρωταγωνιστούν: Ζιλιέτ Αρμανέ, Μπαστιέν Μπουγιόν, Φρανσουά Ρολέν, Τεουφίκ Τζαλάμπ, Ντομινίκ Μπλαν, Μχαμέντ Αρεζκί, Αμαντίν Ντεβασμ

Διάρκεια: 98 λεπτά

Γλώσσα: Γαλλικά

Γαλλία, 2025

Διανομή: One from the Heart Films Distribution

Η υπόθεση

Η Σεσίλ ετοιμάζεται να ανοίξει το δικό της γκουρμέ εστιατόριο, κάνοντας επιτέλους το όνειρο της πραγματικότητα, όταν ξαφνικά ο πατέρας της παθαίνει καρδιακή προσβολή και πρέπει να επιστρέψει στο χωριό της για να βοηθήσει στην ταβέρνα της οικογένειας της. Μακριά από τη ζωή του Παρισιού, συναντά τον εφηβικό της έρωτα. Οι αναμνήσεις την πλημυρίζουν, και αρχίζει να αμφισβητεί τις αποφάσεις της.

Hokum

Σκηνοθεσία: Ντέμιαν ΜακΚάρθι

Σενάριο: Ντέμιαν ΜακΚάρθι

Μουσική: Τζόζεφ Μπισάρα

Πρωταγωνιστούν: Άνταμ Σκοτ, Πίτερ Κούναν, Ντέιβιντ Γουίλμοτ, Φλόρενς Ορντες, Γουίλ Ο’Κόνελ, Μάικλ Πάτρικ, Όστιν Αμέλιο

Διάρκεια: 101 λεπτά

Ιρλανδία, 2026

Διανομή: Rosebud .21

Η υπόθεση

Σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο της ιρλανδικής υπαίθρου, όπου άλλοτε οι γονείς του πέρασαν τον μήνα μέλιτος τους, ο συγγραφέας Ομ Μπάουμαν επιστρέφει για να σκορπίσει τις στάχτες τους, αλλά και να αφήσει πίσω του ένα παρελθόν που τον στοιχειώνει. Κυνικός, απόμακρος και βαθιά πληγωμένος, φτάνει σε έναν χώρο που μοιάζει να έχει παγιδευτεί εκτός χρόνου, γεμάτο αλλόκοτους ενοίκους, υπόγειες εντάσεις, καθώς και ψιθύρους για μια καταραμένη σουίτα που παραμένει κλειδωμένη εδώ και χρόνια. Όταν μια νεαρή γυναίκα εξαφανίζεται μυστηριωδώς, ο Ομ βρίσκεται μπλεγμένος σε μια σκοτεινή αναζήτηση που τον οδηγεί όλο και πιο βαθιά στο άγνωστο.

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Κάμερον, Μπίλι Αιλις

Μουσική: Εντουάρντο Ανχέλ

Πρωταγωνιστούν: Τζέιμς Κάμερον, Μπίλι Αιλις, Φινέας Ο’Κόνορ,

Διάρκεια: 115 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Γυρισμένη κατά τη διάρκεια της sold-out παγκόσμιας περιοδείας της, η ταινία Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour φέρνει μια καινοτόμα νέα συναυλιακή εμπειρία στη μεγάλη οθόνη από μία από τις πιο διάσημες και επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της γενιάς της.

Mortal Kombat II

Σκηνοθεσία: Σάιμον ΜακΚουόιν

Σενάριο: Τζέρεμι Σλέιτερ

Μουσική: Μπέντζαμιν Γουόλφισ

Πρωταγωνιστούν: Καρλ Ερμπαν, Αντελάιν Ρούντολφ, Τζέσικα ΜακΝάμι, Τζος Λόσον, Λούντι Λιν, Μέχκαντ Μπρουκς, Τάτι Γκάμπριελ, Λιούις Ταν

Διάρκεια: 114 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Αυτή τη φορά, οι αγαπημένοι πρωταθλητές των fan στους οποίους προστίθεται πλέον και ο ίδιος ο Τζόνι Κέιτζ έρχονται αντιμέτωποι σε μια απόλυτη, χωρίς περιορισμούς, αιματηρή μάχη. Ο στόχος είναι να νικήσουν τη σκοτεινή κυριαρχία του Σάο Καν που απειλεί την ίδια την ύπαρξη του Earthrealm και των υπερασπιστών του.

Οι Μαλλιαροί Ντετέκτιβ

Σκηνοθεσία: Κάιλ Μπάλντα

Σενάριο: Κρεγκ Μέιζιν

Μουσική: Κριστόφ Μπεκ

Πρωταγωνιστούν: Χιου Τζάκμαν, Εμμα Τόμσον, Νίκολας Μπράουν, Νίκολας Γκαλιτζίν, Μόλι Γκόρντον, Χονγκ Τσάου

Διάρκεια: 109 λεπτά

ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Σε αυτό το πνευματώδες, νέου τύπου μυστήριο, ο Τζορτζ (Χιου Τζάκμαν) είναι ένας βοσκός που διαβάζει αστυνομικά μυθιστορήματα στα αγαπημένα του πρόβατα κάθε βράδυ, υποθέτοντας ότι δεν είναι δυνατόν να καταλαβαίνουν. Όταν όμως ένα μυστηριώδες περιστατικό διαταράσσει τη ζωή στο αγρόκτημα, τα πρόβατα συνειδητοποιούν ότι πρέπει να γίνουν ντετέκτιβ. Καθώς ακολουθούν τα στοιχεία και ερευνούν τους υπόπτους, αποδεικνύουν ότι ακόμα και τα πρόβατα μπορούν να είναι ικανά να λύνουν εγκλήματα!

That Time I Got Reincarnated as a Slime – Η Ταινία: Τα Δάκρυα της Γαλάζιας Θάλασσας

Σκηνοθεσία: Γιασουχίτο Κικούτσι

Σενάριο: Τοσίτζο Νεμότο, Γιασουχίτο Κικούτσι

Μουσική: Χιτόσι Φουτζίμα

Πρωταγωνιστούν: Μίχο Οκαζάκι, Σαόρι Οονίσι, Νάο Κοσάκα, Κάχο Φουτζισίμα, Μακότο Φουρουκάουα, Τακαχίρο Σακούραϊ

Διάρκεια: 104 λεπτά

Γλώσσα: Ιαπωνικά

Ιαπωνία, 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής έναρξης του Demon Kingdom Federation Tempest, ο Rimuru και οι σύντροφοί του προσκαλούνται από την Ουράνια Αυτοκράτειρα Elmesia της μεγάλης φυλής των ξωτικών – της Δυναστείας των Μάγων Thalion – να επισκεφθούν το ιδιωτικό νησί-θέρετρό της. Καθώς η ομάδα απολαμβάνει τις σύντομες διακοπές της, εμφανίζεται μια μυστηριώδης γυναίκα ονόματι Yura. Ένα νέο περιστατικό ξετυλίγεται με φόντο την απέραντη γαλάζια θάλασσα.