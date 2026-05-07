Η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία κατήγγειλε την Τετάρτη 6 Μαΐου τον «παραλογισμό» και τον «κυνισμό» των βερολινέζικων αρχών, μετά την απόφασή τους να απαγορεύσουν την επίδειξη της σημαίας άλλων συμβόλων της ΕΣΣΔ και της Ρωσίας την 8η και την 9η Μαΐου στο πλαίσιο εκδηλώσεων για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Βερολίνου, που φέρει ημερομηνία 22η Απριλίου, μεταξύ άλλων οι στολές, οι σημαίες, τα σύμβολα ή στρατιωτικά εμβατήρια που συνδέονται με τη Ρωσία και τη Σοβιετική Ένωση απαγορεύεται να επιδεικνύονται, ή να ανακρούονται, σε συγκεκριμένες τοποθεσίες της γερμανικής πρωτεύουσας.

Τα μέτρα αυτά «αποκλειστικό στόχο έχουν να στερήσουν από απογόνους απελευθερωτών σοβιετικών στρατιωτών, στρατευμένους πολίτες και επισκέπτες της πρωτεύουσας το δικαίωμα να τιμήσουν με αξιοπρέπεια την επέτειο της συντριβής του ναζισμού», κατήγγειλε η πρεσβεία της Ρωσίας μέσω X.

Οι απαγορεύσεις αφορούν ιδίως σοβιετικά μνημεία στο Τρέπτο (ανατολικά), στο Τίαργκαρτεν (κεντρικά) και στο δάσος Σένχολτς (βόρεια).

Η αστυνομία αναμένει «μεγάλη συρροή» στις τοποθεσίες αυτές και εκτιμά πως θα μπορούσαν να ξεσπάσουν βίαια επεισόδια ή να σημειωθούν προσπάθειες εκφοβισμού ομάδων πολιτικών αντιπάλων.

«Συμπεριφορές οι οποίες δεν προκάλεσαν πρόβλημα πριν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία πρέπει πλέον να εξετάζονται στο πλαίσιο της σύγκρουσης σε εξέλιξη» και «του υψηλού αριθμού Ουκρανών προσφύγων στο Βερολίνο εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία», κατά την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η αστυνομία ανέφερε ακόμη πως εφαρμόζει τα ίδια μέτρα κατά τις εκδηλώσεις της 8ης και της 9ης Μαΐου αφότου άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία και έκανε λόγο για παραβιάσεις και συλλήψεις.

Η ρωσική πρεσβεία από την πλευρά της αξίωσε να αρθούν οι απαγορεύσεις και να αναγνωριστεί επίσημα ότι τα ναζιστικά εγκλήματα αποτελούσαν «γενοκτονία εναντίον των λαών της Σοβιετικής Ένωσης».

Η Γερμανία είναι πλέον ο μεγαλύτερος πιστωτής της Ουκρανίας. Οι γερμανικές αρχές εξάλλου κάνουν λόγο ολοένα πιο συχνά περί δολιοφθορών και κατασκοπείας που αποδίδουν στο Κρεμλίνο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.