Τη σημαντική συμβολή της ψηφιακής καινοτομίας στην καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών ανέδειξε ο Θάνος Βαρειάς, partner στην εταιρεία Cognity, μιλώντας στο Newsbeast και τον Σάββα Γουλόπουλο στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ο κ. Βαρειάς, αναφερόμενος στην πορεία της εταιρείας, εξήγησε πώς η Cognity έχει αναπτύξει πάνω από 50 μεγάλα ψηφιακά έργα σε τομείς όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες και οι τηλεπικοινωνίες σε ευρωπαϊκές χώρες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην εφαρμογή wallet, η οποία έχει αναδειχθεί σε σημαντικό εργαλείο για τους Έλληνες πολίτες. Η εφαρμογή, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλους φορείς, έχει καταφέρει να γίνει αποδεκτή και δημοφιλής, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να είναι απλή και χρηστική στην καθημερινότητα. Ο κ. Βαρειάς τόνισε ότι, πέρα από τη γραφειοκρατική χρήση, το wallet έχει ενσωματωθεί σε ευχάριστες καταστάσεις, όπως η είσοδος στα γήπεδα, κάνοντάς το μέρος της καθημερινότητας.

Αναφέρθηκε επίσης στην ασφάλεια των δεδομένων, εξηγώντας πώς οι νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, βοηθούν στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών. Με την εφαρμογή Age Verification, οι πολίτες πλέον δεν χρειάζεται να αποκαλύπτουν όλες τις προσωπικές τους πληροφορίες, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη διαφάνεια.

Για τα επόμενα βήματα, ο κ. Βαρειάς τόνισε τη σημασία της θυρίδας πολίτη που ήδη αποτελεί μέρος του wallet, παρέχοντας στους πολίτες την ασφαλή αποθήκευση των ψηφιακών εγγράφων τους. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία χαρτογράφησης των δεδομένων του ελληνικού Δημοσίου, η οποία έχει ξεκινήσει και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ασφαλούς δικτύου δεδομένων σε πάνω από 600 συστήματα.

Η τελική στόχευση είναι να δημιουργηθεί ένα πανευρωπαϊκό πρότυπο για την ασφαλή, ψηφιακή διαχείριση και ανταλλαγή δεδομένων, διευκολύνοντας τη συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και καθιστώντας το wallet τον βασικό πυλώνα αυτής της ψηφιακής επανάστασης στην Ελλάδα και την Ευρώπη.