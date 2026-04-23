Η βρετανική εταιρεία Tilbury Douglas να γράφει ιστορία, καθώς για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας ανθρωποειδής βοηθός-ρομπότ με το όνομα Douglas ανέλαβε υπηρεσία σε πραγματικό εργοτάξιο, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον της ρομποτικής δεν αφορά μόνο τις οικιακές εργασίες.



Το συγκεκριμένο ρομπότ, δημιούργημα της Unitree, δεν κουβαλά τούβλα ούτε στρώνει τσιμέντο, αλλά εκτελεί τις πιο χρονοβόρες διοικητικές εργασίες και τη συλλογή δεδομένων, απελευθερώνοντας το ανθρώπινο δυναμικό για τις τεχνικές προκλήσεις.



Ο Douglas ζυγίζει 30 κιλά και διαθέτει προηγμένους αισθητήρες LiDAR και κάμερες 360 μοιρών. Περιηγείται αυτόνομα στον χώρο, ανεβαίνει σκάλες και χρησιμοποιεί ανελκυστήρες, καταγράφοντας την πρόοδο του έργου με απόλυτη ακρίβεια.

Η χρήση του εξοικονομεί περίπου 40 ώρες εργασίας τον μήνα, δηλαδή μια ολόκληρη εβδομάδα απασχόλησης για τους μηχανικούς. Το σημαντικότερο είναι ότι το ρομπότ εντοπίζει μέσω AI κατασκευαστικά ελαττώματα που το ανθρώπινο μάτι μπορεί να προσπεράσει, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ποιότητα των έργων.



Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο κλάδος μαστίζεται από έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Παρά το προσιτό κόστος των 15.000 λιρών, η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι ο Douglas λειτουργεί ως εργαλείο ενδυνάμωσης των εργαζομένων και όχι ως αντικαταστάτης τους.



Η επιτυχημένη δοκιμή των 10 εβδομάδων ανοίγει τον δρόμο για την ευρεία χρήση ρομπότ στις υποδομές, μεταμορφώνοντας τα παραδοσιακά επαγγέλματα σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, σύμφωνα με τον ιστότοπο InterestingEngineering.com

