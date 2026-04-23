Την πρόκριση για τον 2ο γύρο του Madrid Open πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος έκανε την ανατροπή και νίκησε με 2-1 σετ τον Πάτρικ Κίπσον.

Ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος είναι στο Νο80 της παγκόσμιας κατάταξης, αντιμετώπισε για πρώτη φορά στο tour τον Αμερικανό που είναι στο Νο90 και το παιχνίδι δεν άρχισε καθόλου καλά γι’ αυτόν.

Ο Τσιτσιπάς δέχθηκε νωρίς break, έμεινε πίσω με 3-0 και στη συνέχεια δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, με αποτέλεσμα να χάσει με 6-3 το πρώτο σετ και να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Κατάφερε, όμως, να αντιδράσει.

Οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους στο δεύτερο σετ και όλα κρίθηκαν στο tie break, όπου ο Στέφανος ήταν πιο ψύχραιμος και έκανε το 1-1. Η μάχη συνεχίστηκε και στο τρίτο σετ, το οποίο επίσης κρίθηκε στο tie break και ο Τσιτσιπάς ήταν αυτός που το πήρε, με αποτέλεσμα να πάρει και τη νίκη και την πρόκριση για τον 2ο γύρο του τουρνουά.

Τα σετ: 3-6, 7-6, 7-6