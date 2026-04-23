Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Πάτρικ Κίπσον για τον 1ο γύρο του Masters της Μαδρίτης και η κάμερα τον έπιασε την ώρα που… έλεγε διάφορα προς το δικό του box.

Ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος έχει πέσει στο Νο80 της παγκόσμιας κατάταξης, θέλει να προχωρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο στο τουρνουά και πρώτος του αντίπαλος είναι ο Αμερικανός Κίπσον.

Είναι η πρώτη φορά που τίθενται αντιμέτωποι στο tour και κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ ο Τσιτσιπάς εκνευρίστηκε τόσο ώστε να αρχίσει να λέει διάφορα προς τους ανθρώπους που βρίσκονται στο box του.

Μια σκηνή που δεν έχασε η κάμερα, η οποία… συνέλαβε τον Έλληνα τενίστα την ώρα που έλεγε τα «γαλλικά» του.