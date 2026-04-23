Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 33-30 την ΑΕΚ, έκανε το 1-1 στη σειρά των ημιτελικών του πρωταθλήματος χάντμπολ και η πρόκριση στους τελικούς, όπου περιμένει ο Ολυμπιακός, θα κριθεί σε τρίτο παιχνίδι.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν κάνει το 1-0 επικρατώντας με 37-31 στο πρώτο παιχνίδι, οπότε οι «ασπρόμαυροι» ήταν με την πλάτη στον τοίχο και έπρεπε οπωσδήποτε να απαντήσουν στην έδρα τους για να παραμείνουν ζωντανοί. Και το έκαναν.

Η Ένωση κατάφερε να προηγηθεί με 3 γκολ στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και ήταν μπροστά με 17-16 στη λήξη του, ο «δικέφαλος του βορρά» όμως ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο και κατάφερε να προσπεράσει και να παραμείνει μπροστά ως το τέλος.

Με το τελικό 33-30 ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-1 και το παιχνίδι που θα κρίνει το ποια από τις δύο ομάδες θα προκριθεί στους τελικούς θα διεξαχθεί την προσεχή Δευτέρα (27/4).

Τα πεντάλεπτα: 3-4, 4-5, 6-8, 10-9, 12-12, 16-17 (ημ.), 20-18, 23-20, 25-21, 28-25, 30-28, 33-30.

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης, Ελευθεριάδης 11, Παπαβασίλης 3, Τεμελκόφσκι, Νικολαΐδης, Ιωάννου 7, Εσσάμ, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μπάτζιος 2, Δομπρής 2, Άρσιτς, Φεράς 6, Μαμντούχ, Σαλέμ 2, Κατσούνης

ΑΕΚ (Αλβανός): Αραμπατζής, Μπούτος, Παναγιώτου 3, Μπάρος 2, Ραντόισιτς, Πέριν 1, Αντωνιάδης, Τοριάνι 10, Κουκουλάς 6, Γκαρέν 3, Κολοβός, Τουρέ 2, Πεϊσότο 1, Στούμπερ 2, Ριμπέ, Ματέους.