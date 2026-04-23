Στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η πρόεδρος του Ινστιτούτου Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), Άννα Ροκοφύλλου, μίλησε στο Newsbeast και τον Σάββα Γουλόπουλο για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Ίδρυμα για την υποστήριξη των νέων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, η οποία προσφέρει σημαντικές εκπτώσεις στους νέους από 13 έως 30 ετών, αποκαλύπτοντας νέα συνεργασία για τα αεροπορικά εισιτήρια, καθώς και άλλες υπηρεσίες όπως η εστίαση, η ένδυση και οι πολιτιστικές δραστηριότητες.

Η κ. Ροκοφύλλου τόνισε τη σημασία της κάρτας αυτής για τη διευκόλυνση των νέων, επισημαίνοντας ότι ήδη από την ανάληψη της προεδρίας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ο αριθμός των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά, δίνοντας στους νέους την ευκαιρία να επωφεληθούν από περισσότερες εκπτώσεις και προνόμια σε όλη την Ευρώπη.

Αναφερόμενη στις φοιτητικές εστίες, η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ τόνισε την προσπάθεια ανακαίνισης των εστιών και τη δημιουργία νέων κλινών μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα διαβίωσης των φοιτητών. Επίσης, μίλησε για τη νέα πρωτοβουλία με την ελεγχόμενη είσοδο στις φοιτητικές εστίες, μια καινοτόμα κίνηση που διασφαλίζει την ασφάλεια και ευημερία των φοιτητών. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει την ηλεκτρονική κάρτα εισόδου για φοιτητές και επισκέπτες, διασφαλίζοντας την ασφαλή και οργανωμένη πρόσβαση στους χώρους των εστιών.

Η κ. Ροκοφύλλου ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της αναφέροντας την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με στόχο την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των νέων και των φοιτητών στην Ελλάδα.