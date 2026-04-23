Για τον σημαντικό ρόλο των μεγάλων αθλητικών γεγονότων στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μίλησε, μεταξύ άλλων, στο Newsbeast και τον Βίκτωρα Μοντζέλλι, ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα, από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Στην περίπτωση της Αθήνας, όπως τόνισε, το Euroleague Final Four προσφέρει όχι μόνο την ευκαιρία για ένα sold out event, αλλά και για τη δημιουργία μιας θετικής οικονομικής εμπειρίας που θα παραταθεί και πέρα από τη διάρκεια των αγώνων. Οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις λειτουργούν ως καταλύτης για την τοπική οικονομία, ενισχύοντας τον τουρισμό και ενθαρρύνοντας την επίσκεψη σε διάφορες περιοχές της πόλης.

Ο κ. Πετράκης αναφέρθηκε στην ανάγκη για εύκολες και ασφαλείς συναλλαγές, υπογραμμίζοντας ότι οι ψηφιακές πληρωμές είναι το κλειδί για την ομαλή λειτουργία της πόλης. Αναφέρθηκε στο σύστημα Tap to Ride, το οποίο επιτρέπει στους επιβάτες να χρησιμοποιούν τις κάρτες τους για τη μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας, χωρίς την ανάγκη για φυσικά εισιτήρια.

Επιπλέον, η Visa έχει εγκαταστήσει ανέπαφες συναλλαγές και αυτόματους πωλητές εισιτηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Ακρόπολη, με στόχο την αποσυμφόρηση των ουρών και τη βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας. Ο κ. Πετράκης ανέφερε επίσης τη συνεργασία της Visa με το Υπουργείο Τουρισμού, παρέχοντας δεδομένα από τις συναλλαγές για τη χάραξη καλύτερης τουριστικής πολιτικής.