Στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πάλης, στην κατηγορία των 53 κιλών, προκρίθηκε η Μαρία Πρεβολαράκη μετά τη νίκη της επί της Ροκσάνα Μάτρα Ζάσινα από την Πολωνία.

Η 34χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήγε στα Τίρανα με στόχο να κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το χρυσό μετάλλιο και δείχνει έτοιμη να το καταφέρει.

Αν και βρέθηκε να χάνει με 6-2 και απέμεναν 40 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιτελικού, η Πρεβολαράκη κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να πάρει την πρόκριση για τον τελικό.

Εκεί, αντίπαλός της θα είναι η 20χρονη Μαρία Γιεφρέμοβα από την Ουκρανία, η οποία νίκησε στον άλλο ημιτελικό με 93 τη Βανέσα Καλαντζίσκαγια από τη Λευκορωσία.