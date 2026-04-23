Η ΑΕΛ έχει μπει στα play out της Stoiximan Super League με μόλις ένα βαθμό σε τέσσερις αγώνες, βρίσκεται ξανά στη ζώνη του υποβιβασμού και ετοιμάζεται για νέα αλλαγή προπονητή, με τον Σάββα Παντελίδη να αποχωρεί και τον Τζανλούκα Φέστα να τον αντικαθιστά.

Οι «βυσσινί» ήταν πολύ αισιόδοξοι σε ό,τι αφορά τη μάχη της παραμονής πριν το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, στα play out όμως δεν πάει τίποτα καλά για αυτούς, καθώς είχαν τρεις συνεχόμενες ήττες πριν την εντός έδρας ισοπαλία με την Κηφισιά.

Έτσι, βρίσκονται ξανά στη ζώνη του υποβιβασμού με έξι αγωνιστικές να απομένουν για το τέλος, με τη διοίκηση της ΠΑΕ να έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή. Ο Σάββας Παντελίδης, επομένως, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν τις επόμενες ώρες και όλα δείχνουν πως θα τον αντικαταστήσει ο Φέστα.

Ο Ιταλός έχει δουλέψει δύο φορές στην ΑΕΛ -το 2018 και το 2021- και αναμένεται στη Λάρισα μέχρι την Παρασκευή (24/4) για να υπογράψει το συμβόλαιό του και να αναλάβει την ομάδα.