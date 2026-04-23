Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην Τουρκία γύρω από την πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης φοιτήτριας το 2020, καθώς πρώην κυβερνήτης της επαρχίας Τούντζελι προφυλακίστηκε με την κατηγορία της απόκρυψης και αλλοίωσης αποδεικτικών στοιχείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ANT1, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο γιος του πρώην αξιωματούχου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται άμεσα στην εξαφάνιση και πιθανή δολοφονία της νεαρής γυναίκας.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο σεξουαλικής επίθεσης, έπειτα από νέα δεδομένα που προέκυψαν μέσω ανώνυμης μαρτυρίας, η οποία επανέφερε δυναμικά την υπόθεση στο προσκήνιο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να ζήτησε από σωματοφύλακα του πατέρα του να εξαφανίσει τη σορό της φοιτήτριας, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψης. Ο πρώην κυβερνήτης συνελήφθη κατηγορούμενος για καταστροφή, απόκρυψη ή αλλοίωση στοιχείων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, καθώς από τις 14 Απριλίου έχουν συλληφθεί συνολικά 15 ύποπτοι, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.